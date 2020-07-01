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IT
Почему в Казахстане заблокировали около 3,2 тысячи сайтов
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философ 01 Июля 2020 в 12:53:16
Об этом рассказала в понедельник, 29 июня, министр информации и общественного развития республики Аида Балаева.
Около 3,2 тысячи различных сайтов в Казахстане ещё в 2019 году были признали незаконными, в следствие чего их заблокировали в рамках борьбы с радикальными течениями в республике.

"В 2019 году было проанализировано более 5300 интернет-ресурсов, из которых 3200 были признаны незаконными. Все они были вовремя заблокированы", — отметила Балаева в ходе очередной отчетной встречи перед населением страны.

Она также отметила, что "самое важное в этой области — создать иммунитет населения против радикальных движений и предотвратить межрелигиозные конфликты в стране".

https://dixinews.ru/news/obshchestvo/pochemu-v-kazakhstane-zablokirovali-okolo-3-2-tysyachi-saytov/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 01.07.2020 в 16:06:24   # 754697
Я только 7 сайтов знаю, а остальные что это за сайты
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