Почему в Казахстане заблокировали около 3,2 тысячи сайтов

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философ 01 Июля 2020 в 12:53:16
Около 3,2 тысячи различных сайтов в Казахстане ещё в 2019 году были признали незаконными, в следствие чего их заблокировали в рамках борьбы с радикальными течениями в республике.
"В 2019 году было проанализировано более 5300 интернет-ресурсов, из которых 3200 были признаны незаконными. Все они были вовремя заблокированы", — отметила Балаева в ходе очередной отчетной встречи перед населением страны.
Она также отметила, что "самое важное в этой области — создать иммунитет населения против радикальных движений и предотвратить межрелигиозные конфликты в стране".
https://dixinews.ru/news/obshchestvo/pochemu-v-kazakhstane-zablokirovali-okolo-3-2-tysyachi-saytov/