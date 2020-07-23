ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

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danilov 23 Июля 2020 в 12:56:49
Сотрудники управления регулярно проводят разъяснительную работу с гражданами по доступности услуг. Тем не менее горожане все еще приезжают в здание без учета карантинных ограничений и санитарных правил. В основном большая часть населения обращаются за получение услуг в отдел РАГС и социальной помощи (42 500 тенге).
По состоянию на 21 июля текущего года, выдано 117 свидетельств о рождении, 100 свидетельств о регистрации брака, 1 свидетельство о расторжении брака.
Все указанные услуги можно оформить онлайн. Граждане прибывают в управление для получения готовых удостоверений установленного образца. А социальную помощь семьям, потерявшим работу, можно оформить онлайн на дому.
Напоминаем, что карантинные ограничения принимаются в целях недопущения распространения инфекции. Поэтому еще раз напоминаем, что в онлайн-режиме доступны следующие услуги:
1. регистрация граждан, ищущих работу
2. выдача направлений лицам на участие в активных мерах содействия занятости
3. регистрация перемены имени, отчества, фамилии, внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния
4. регистрация смерти, в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния
5. восстановление записей актов гражданского состояния
6. выдача повторных свидетельств или справок о регистрации актов гражданского состояния
7. регистрация заключения брака (супружества), в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния
8. регистрация расторжения брака (супружества), в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния
9. регистрация рождения ребенка, в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния
10. регистрация установления отцовства, в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния
12. регистрация усыновления (удочерения), в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния
13. аннулирование записей о регистрации актов гражданского состояния
14. возмещение затрат на обучение на дому детей-инвалидов
15. выдача справки, подтверждающей принадлежность заявителя (семьи) к получателям адресной социальной помощи
16. назначение государственной адресной социальной помощи
17. выдача удостоверений реабилитированным гражданам
18. регистрация и учет граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, выплата единовременной государственной денежной компенсации, выдача удостоверений
19. оформление документов на инвалидов для предоставления им протезно-ортопедической помощи.
20. обеспечение инвалидов сурдо-тифлотехническими и обязательными гигиеническими средствами.
21. оформление документов на инвалидов для предоставления им услуги индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху.
22. предоставление инвалидам кресла-коляски.
23. обеспечение инвалидов санаторно-курортным лечением.
24. оформление документов на оказание специальных социальных услуг в условиях ухода на дому.
25. оформление документов на оказание специальных социальных услуг в медико-социальных учреждениях (организациях).
26. регистрация в качестве безработного
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 23.07.2020 в 14:57:09 # 757784
А бабло получали исправно, а в итоге ничего и не работает, оно то в принцепе и никогда нормально не работало, с трудом верится что делали для людей, ключи нах ???? ваш ключ ваш сотовый телефон и на этом баста. Телефон оформлен на ВАС, счет и телефон ИНН автоматом привязан к банку и внесен в профиль. Наломали дров епать копать
МишкаНаСевер 23.07.2020 в 22:24:36 # 757821
Давайте обратную связь. Вполне вероятно, что о проблеме даже не знают.
В НИТе за этим делом вроде следят.
Когда ругают - это хорошо, значит есть, куда стремиться. За последние 5 лет наши гос услуги реально заметно развились