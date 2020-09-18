ФАС РФ против Apple

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danilov 18 Сентября 2020 в 08:42:52
ФАС нашла не соответствующим законодательству РФ следующее:
1) Неравные условия для собственных приложений Apple и сторонних разработчиков. В некоторых сегментах конкуренция высокая и Apple не является лидером. Например, приложение родительского контроля Screen time от Apple использует технологические возможности iOS, недоступные сторонним разработчикам.
2) Лицензионное соглашение даёт Apple право отклонять в App Store любое приложение стороннего разработчика без обоснования причин, даже если оно соответствует всем требованиям.
Предписание:
https://br.fas.gov.ru/ca/upravlenie-regulirovaniya-svyazi-i-informatsionnyh-tehnologiy/6f1f3bbc-1f9d-4440-bd2d-28add03ff905/
Решение (очень подробное):
https://br.fas.gov.ru/ca/upravlenie-regulirovaniya-svyazi-i-informatsionnyh-tehnologiy/b70e9d96-8d39-46f5-9d7d-342da95b354b/
Apple надлежит исполнить требования предписания до 30 ноября 2020 года, либо обжаловать его в арбитражном суде города Москвы.
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