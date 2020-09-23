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IT
В британской деревне каждое утро отключался интернет
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Hairless 23 Сентября 2020 в 13:09:52
Жители валлийской деревни Аберхосан на протяжении почти полутора лет каждое утро оставались без широкополосного интернет-подключения. Связь стабильно терялась около 7 часов утра, причем устранить проблему не помогли даже многочисленные замены кабелей.

Выяснить, в чем дело, удалось инженерам компании Openreach. Им пришлось обойти весь поселок с анализатором спектра, чтобы выявить источник помех. В результате прибор привел озадаченных специалистов к дому, издававшему "электрический шум".

"Наше устройство зафиксировало крупный всплеск электрических помех в деревне, — рассказал BBC сотрудник Openreach Майкл Джонс. — Оказалось, что домовладелец ежедневно в 7 утра включал свой старый телевизор, который, в свою очередь, отключал широкополосную связь во всем поселке". Узнав об этом, хозяин пообещал больше никогда не пользоваться телевизором.

По словам Сюзанны Резерфорд, ведущего инженера Openreach в Уэльсе, на широкополосный сигнал может влиять все, что связано с электрическими компонентами — от наружного освещения до микроволновых печей. "Рекомендуем гражданам убедиться, что их электрические приборы должным образом сертифицированы и соответствуют современным британским стандартам", — сказала она.

P.S. Из опыта моей работы в Казахтелекоме: при такой неисправности в глухой казахстанской деревне - за неделю вынесли бы мозг производственно-технической лаборатории филиала, руководству и технарям районного узла, через месяц - весь Технический блок лишился бы премий на год вперед. За полтора года, наверное, слетел бы с должности Технический директор филиала, а Генеральный огреб по самое не могу.
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  Zoggyla 23.09.2020 в 16:35:29   # 763675
Так работает РЭБ. Включают телек и все, кирдык супостату!
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  charg 23.09.2020 в 16:52:39   # 763679
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  Практичный 23.09.2020 в 19:03:08   # 763692

Quote:
P.S. Из опыта моей работы в Казахтелекоме: при такой неисправности в глухой казахстанской деревне - за неделю вынесли бы мозг производственно-технической лаборатории филиала, руководству и технарям районного узла, через месяц - весь Технический блок лишился бы премий на год вперед. За полтора года, наверное, слетел бы с должности Технический директор филиала, а Генеральный огреб по самое не могу. Quote:
4 года интернет казактелекома то отключен то не работает. Никто ещё не слетел
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  старик 23.09.2020 в 19:25:39   # 763699
Для своего компа купил встроенный адаптер для приема вай-фай, до этого был наружный через порт ЮСБ, так вот при включении компа во всем доме отключался вай фай, естественно не работал и мой комп. Вызывал спецов из КЗ телекома, меняли роутеры, проверяли неоднократно все что можно проверить, и только третий или четвертый спец нашел причину.
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