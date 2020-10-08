Представлен 16-ядерный CPU Эльбрус с техпроцессом 16нм

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danilov 08 Октября 2020 в 14:14:20
Эльбрус-16С продемонстрировали на выставке Микроэлектроника-2020, которая прошла в Ялте с 28 сентября по 3 октября 2020 года. На иллюстрации на фоне виден фрагмент блейд-сервера с жидкостным охлаждением на базе процессора Эльбрус-8СВ и производительностью 1,16 ТФлопс двойной точности.
Как отмечает разработчик, Эльбрус-16С - перспективный микропроцессор с архитектурой «Эльбрус» шестого поколения. МЦСТ ведёт его разработку при поддержке Минпромторга, завершить планируется в 2021 году. Разработка началась в 2018 году в Москве. В настоящее время ведётся исследование полученного инженерного образца. В частности, уже обеспечена загрузка операционной системы «Эльбрус Линукс».
Процессор Эльбрус-16С представляет собой «систему на кристалле», которая содержит 16 вычислительных ядер общей производительностью 1,5 ТФлопс одинарной точности и 750 ГФлопс двойной точноти, 8 каналов памяти DDR4-3200 ECC, встроенные контроллеры Ethernet 10 и 2,5 Гбит/с, 32 линии PCI-Express 3.0, 4 канала SATA 3.0.
Он поддерживает объединение в многопроцессорные системы до 4 процессоров с общим объёмом оперативной памяти до 16 Тбайт. Общее число транзисторов в процессоре составит 12 млрд.
По многим пунктам этот процессор должен стать первым в России:
Первый процессор по технологии 16 нм, спроектированный в России и основанный на российских технологиях.
Первый универсальный микропроцессор Эльбрус с аппаратной поддержкой виртуализации.
Первый микропроцессор Эльбрус, штатно работающий на частоте 2 ГГц.
Первый российский универсальный процессор с реализацией 8 каналов DDR4-3200 ECC.
Источник: МЦСТ