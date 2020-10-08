Крадущийся тигр. Искусственный интеллект в Китае принимает решения по делам, а судьи отправляют правосудие в соцсетях.

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Vrangel 08 Октября 2020 в 22:29:18
Почему решили внедрять технологии
С 2015 года в Китае проходит судебная реформа. Она призвана изменить способы отправления правосудия. С помощью информационных технологий китайское правительство стремится создать открытый, динамичный и удобный судебный механизм. Новые технологии также должны способствовать росту понимания и доверия к судебной системе, улучшить надзор за ней.
В рамках внедрения технологий в судебную систему, в 2015–2016 годах Верховный народный суд КНР предложил концепцию «умных судов». Такие суды должны активно использовать информационные и коммуникационные технологии, в том числе интернет, облачные вычисления, большие данные и искусственный интеллект. Задача у технологических решений состоит не только в том, чтобы сделать судебную систему прозрачной и удобной. Они должна помогать судьям, которые перегружены. Например, с января по июнь 2019 года в китайские суды всех уровней было подано 14,89 млн дел. Это на 14,54% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Всего в Китае примерно 129 тыс. судей. Выходит, каждый ведет примерно 118 дел. В зависимости от региона, количество дел на одного судью может быть больше или меньше. Например, в Пекине на одного судью приходится 210 дел, а в Гуандуне — 170.
С чего началась автоматизация
Еще до того, как в 2015-2016 годах термин «умные суды» стал официальным, начались разработки открытых платформ с судебной информацией. При разработке внимание уделяли тем ресурсам, на которых можно публиковать судебные документы. В частности, в июле 2013 года Верховный народный суд разработал цифровую платформу под названием «China Judgments Online». Согласно положениям УПК, практически все документы, которые готовят китайские суды, должны публиковаться на этом веб-сайте. По состоянию на февраль 2020 года на ресурсе находилось более 81,5 миллиона судебных документов. Сайт стал крупнейшим в мире онлайн-хранилищем судебной информации.
В дополнение к платформе «China Judgments Online», Верховный народный суд создал три других веб-сайта с информацией о судебном процессе, правоприменении, а также прямыми онлайн-трансляциями заседаний из судов всех уровней. Эти информационные платформы стали крупнейшим в мире пулом ресурсов данных. Все суды в Китае подключены к централизованной платформе по управлению большими данными и обслуживанию. Информация по судебным делам в ней собирается в режиме реального времени. Платформа автоматически обновляется каждые пять минут через систему обработки информации, распределенную по всей стране. Качество данных и механизм их проверки строго контролируется. Поэтому местные суды или региональные власти не могут манипулировать своей судебной статистикой, которую подают на централизованную национальную платформу. Централизованная платформа также собирает, хранит и управляет данными о судебном персонале, судебных делах, управлении и исследованиях судов на всех уровнях.
Что умеет искусственный интеллект в судах
На данный момент в китайских судах искусственный интеллект выполняет три функции.
Он помогает судьям принимать решения, предоставляет правовую информацию сторонам процесса, а также призван поднять качество услуг.
Помогает принимать решения.
Искусственный интеллект помогает судьям в рассмотрении простых дел, например, споров по контрактам с низкой стоимостью. Таким образом судебные органы страны пытаются достичь единообразия в практике по одинаковым делам. Искусственный интеллект также помогает устранить пробелы в судебной экспертизе. Судья может предоставить системе информацию по делу, которое он ведет. Робот подготовит анализ решений на основе тех, что принимали по сопоставимым делам и предоставит судье справку. В некоторых судах такая система может даже проводить анализ проектов судебных решений. Для этого она сравнивает доказательства по текущему делу с доказательствами из предыдущих судебных решений.
Предоставляет информацию.
Искусственный интеллект в судах Китая предоставляет сторонам правовую информацию. Например, интернет-суд Пекина даже разработал голограмму, похожую на человека. Она рассказывает сторонам спора основную информацию об общих законах, правилах, судебной системе и процедурах. Голограмма может разъяснить, является ли суд соответствующей юрисдикцией, доступны ли сторонам досудебные способы разрешения споров. Но у системы есть ограничения — боты в настоящее время запрограммированы для ответа максимум на 140 вопросов. Местные суды в девяти регионах, включая Пекин, Шанхай и Гуандун, так же запустили новых роботов на базе искусственного интеллекта в своих залах судебных заседаний. Роботы помогают получить всю необходимую информацию о процессах. Существуют и более продвинутые приложения с искусственным интеллектом. Это роботы, которые могут оценить потенциальные результаты разрешения спора.
Поднимает качество услуг.
Суды в Китае по рекомендации Верховного народного суда создают универсальные центры обслуживания. Эти центры состоят из различных интегрированных механизмов, которые помогают сторонам легче ориентироваться в судебном процессе. Несколько судов также создали терминалы «AI Services». С их помощью участники процесса могут сканировать и отправлять файлы. Терминалы также могут составить процессуальные документы для сторон, идентифицировать соответствующие законы, дела и правовые документы. Во многих судах внедряют систему распознавания речи. Системы умеет принимать словесные команды для отображения соответствующей информации на экране. Кроме того технология умеет расшифровывать речь во время слушаний и идентифицировать выступающих. Она может различать голоса судей, истцов, ответчиков и других участников судебного процесса. Все это позволяет сделать так, чтобы во время слушания автоматически велась стенограмма заседания. По сути, это текстовая онлайн-трансляция.
Что такое интернет-суды
Самыми передовыми в системе «умных судов» в Китае стали три специализированных интернет-суда. Их создали, чтобы за минимальное время и деньги решать быстрорастущие онлайн-споры. Первый интернет-суд создали в Ханчжоу в августе 2017 года. Год спустя такие суды появились в Пекине и Гуанчжоу. Специализированные суды рассматривают дела, которые связаны с интернетом и возникают из споров о нарушении личных и имущественных прав, ответственности за качество товаров из онлайн-магазинов. Интернет-суды — первые суды в Китае, где весь процесс проходит в онлайне, включая регистрацию и обслуживание документов, сбор и представление доказательств, проведение разбирательства, вынесение судебного решения, исполнение, апелляцию и другие процессы. Интернет-суды имеют интегрированные механизмы и сетевые решения для построения многоуровневой, диверсифицированной системы разрешения споров в режиме онлайн. Такая система включает и досудебное посредничество до начала процесса. Онлайн-заседание проходит посредством видео-конференц-связи. Любая часть судебного разбирательства может проводиться в автономном режиме по запросу сторон или в соответствии с потребностями самого разбирательства. Платформа судебных разбирательств «мобильный суд» пользуется популярностью. Приложение можно загрузить в WeChat — самая популярная в Китае мобильная коммуникационная система для передачи текстовых и голосовых сообщений. Аутентификация сторон происходит через систему распознавания лиц. Иск пользователи могут подавать напрямую через приложение, а во время разбирательства стороны имеют доступ к судье: есть возможность ему написать, отправить видео-сообщение, загрузить доказательства. Истец, ответчик и судья могут одновременно войти в приложение, провести досудебное посредничество, завершить электронное подписание соглашения о посредничестве (в случае успеха) и отправить соглашение также в приложении. Мобильные суды не единственная новинка в китайской судебной системе. Китайские суды также активно поддерживают блокчейн. Интернет-суды применяют его как средство хранения доказательств и аутентификации. Это особенно полезно для онлайн-доказательств в спорах, которые создаются и хранятся в онлайн. Верховный Народный суд заявил, что цифровые данные, которые хранятся и идентифицированы с помощью блокчейна, считаются доказательствами в спорах. Интернет-суд Ханчжоу также проводит пилотный проект. Он заключается в том, чтобы использовать смарт-контракты для автоматического возбуждения дел и хранения цифровых активов в базе данных судебного блокчейна.
Источник - www.law.ru