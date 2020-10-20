Справку о смерти теперь можно получить на портале eGov.kz

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danilov 20 Октября 2020 в 13:44:34
С запуском услуги исключаются требование обязательно предоставлять медицинское свидетельство о смерти и перинатальной смерти, а также свидетельство о государственной регистрации смерти. Для получения справки достаточно ввести ИИН покойного.
"Ранее, необходимо было посетить несколько организаций, на что уходило значительное время. Такая справка необходима для предоставления при захоронении, назначении единовременной выплаты на погребение, получения пенсионных накоплений усопшего и оформлении наследства. Теперь её можно получить в режиме онлайн", – говорится в сообщении.
Как получить справку. На eGov.kz в разделе "Семья" необходимо пройти в подраздел "Семейное положение", выбрать услугу "Уведомление о государственной регистрации смерти", заказать её и подписать ЭЦП.
С результатом можно ознакомиться в личном кабинете пользователя на портале eGov.kz. Причиной отказа могут стать некорректно заполненные данные или отсутствие актовой записи о смерти. В первом случае нужно проверить данные и попробовать перезаказать услугу, а во втором – обратиться в уполномоченный госорган.
Услуга стала доступна благодаря интеграции с информационными системами Министерства юстиции РК – все данные направляются из информсистем госоргана.
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