Каспий лёг

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danilov 28 Октября 2020 в 09:32:01
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 28.10.2020 в 09:50:04 # 765718
Цитата: ss720 от 28.10.2020 03:55:02до 10 млн Казахстанский фонд гарантирования должен вернуть. хотя Когда Астанабанк лопнул вкладки вроде больше полу года бегали.
да ладно оплата, денег не хватает на счету
да ладно оплата, денег не хватает на счету
Цитата: ss720 от 28.10.2020 03:55:02
да ладно оплата, денег не хватает на счету
да ладно оплата, денег не хватает на счету
Не стоит волноваться просто сейчас не актуальная информация по счетам, Каспи банк тяжело потопить
На самом деле такую систему подняли, такую работу проделали, столько инфы гоняют - баги неизбежны... Надеюсь учтут, исправят и все восстановят... Хотя банк зазвездил последнее время, пользуясь своим доминантным положением, недавно только я с ними бодался... Звездная болезнь не один хороший проект загубила.
Пастафариан 28.10.2020 в 10:46:45 # 765728
Цитата: Пришелец от 28.10.2020 04:38:24
Убрали кэш на пол процента. Пусть подумают тыщу раз.
Убрали кэш на пол процента. Пусть подумают тыщу раз.
Дело отчасти даже не в том что убрали, а в том КАК убрали - втихаря, никого не поставив в известность. Мы что не заслужили, чтобы нам сказали об изменении условий? Я расцениваю этот шаг как неуважение к клиенту, считаю, что они должны были уведомить, провести кампанию по информированию, а не относиться к нам как к бессловестному предмету извлечения прибыли, именно по этому поводу и бодался... Потратил время впустую, сейчас ищу вариант замены... Есть у кого-то предложения?
Практичный 28.10.2020 в 12:00:57 # 765738
Пастафариан 28.10.2020 в 12:03:27 # 765739
Цитата: Пастафариан от 28.10.2020 04:46:45
Чет я на измени, боюсь смотреть, а у мня там ...... сука
Чет я на измени, боюсь смотреть, а у мня там ...... сука
Ха, все на месте