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IT
Каспий лёг
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danilov 28 Октября 2020 в 09:32:01

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 28.10.2020 в 09:50:04   # 765718
Да уж. Капец неудобно. Уже 3 клиента не смогли расчитаться за проезд.
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  ss720 28.10.2020 в 09:55:02   # 765720
да ладно оплата, денег не хватает на счету
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  DITRX 28.10.2020 в 10:08:43   # 765721
Цитата: ss720 от 28.10.2020 03:55:02
да ладно оплата, денег не хватает на счету
до 10 млн Казахстанский фонд гарантирования должен вернуть. хотя Когда Астанабанк лопнул вкладки вроде больше полу года бегали.
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  DITRX 28.10.2020 в 10:19:00   # 765723
только сейчас приложении открылось пропали с каспиголда было 1195тг сейчас 800тг пропали 33%. хорошо что всю сумму в депозите держал его не тронули. Лайфхак как узнать сколько было. нужно зайти в сообщения и посмотреть последнию оплату.
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  shlenchak 28.10.2020 в 10:19:26   # 765724
Цитата: ss720 от 28.10.2020 03:55:02
да ладно оплата, денег не хватает на счету

Не стоит волноваться просто сейчас не актуальная информация по счетам, Каспи банк тяжело потопить
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  GoodZone 28.10.2020 в 10:20:43   # 765725
на IPO вышли, бабло отбили, можно и расслабиться .
На самом деле такую систему подняли, такую работу проделали, столько инфы гоняют - баги неизбежны... Надеюсь учтут, исправят и все восстановят... Хотя банк зазвездил последнее время, пользуясь своим доминантным положением, недавно только я с ними бодался... Звездная болезнь не один хороший проект загубила.
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  Пришелец 28.10.2020 в 10:38:24   # 765727
Убрали кэш на пол процента. Пусть подумают тыщу раз.
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  Пастафариан 28.10.2020 в 10:46:45   # 765728
Чет я на измени, боюсь смотреть, а у мня там ...... сука
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  GoodZone 28.10.2020 в 10:53:38   # 765729
Цитата: Пришелец от 28.10.2020 04:38:24
Убрали кэш на пол процента. Пусть подумают тыщу раз.


Дело отчасти даже не в том что убрали, а в том КАК убрали - втихаря, никого не поставив в известность. Мы что не заслужили, чтобы нам сказали об изменении условий? Я расцениваю этот шаг как неуважение к клиенту, считаю, что они должны были уведомить, провести кампанию по информированию, а не относиться к нам как к бессловестному предмету извлечения прибыли, именно по этому поводу и бодался... Потратил время впустую, сейчас ищу вариант замены... Есть у кого-то предложения?
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  Zoggyla 28.10.2020 в 10:58:14   # 765730
Добрые банкиры в очередной раз кинули добрых самаритян Не слишком ли вы, господа, доверяете этим спекулянтам цветными фантиками?
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  Практичный 28.10.2020 в 12:00:57   # 765738
Починят. А вообще Каспий больше всех народ сделал зависимыми. Зависимость от толстосума это плохо,очень.
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  Пастафариан 28.10.2020 в 12:03:27   # 765739
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