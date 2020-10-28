Приложение по привлечению трудовых ресурсов ЕАЭС может заработать в 2021 году

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danilov 28 Октября 2020 в 11:12:22
"Мобильное приложение по передвижению наших трудовых ресурсов, для того чтобы любой человек, который проживает в стране - члене союза мог быстро найти работу и устроиться, уже, по сути, подготовлено. Очень надеюсь его в 2021 году показать и очень рассчитываю, что мы этим привлечем максимальное количество в том числе русскоговорящих граждан, проживающих в государствах - членах нашего союза в первую очередь, в Россию на работу", - сказал председатель правительства на встрече с руководством Госдумы и руководителями фракций. По его словам, россияне при желании таким образом также смогут найти работу в странах ЕАЭС.
Глава кабинета министров считает очень важным развивать сотрудничество в ЕАЭС и СНГ. Одной из задач он назвал поддержку изучения русского языка. Мишустин пообещал, что этот вопрос будет дополнительно изучен.
ТАСС
PS
На межправсовете стран ЕАЭС М. Мишустин заявил, что Россия считает важным создать на пространстве Союза специализированную информационную систему в сфере трудовой миграции. Таким образом, будет создана информсистема, где будет вся база данных о населении ЕАЭС.
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 28.10.2020 в 12:43:58 # 765743
Цитата: KapitanNemo от 28.10.2020 06:43:58
Где приложение скачать?
Где приложение скачать?
Для начала научится внимательно читать. Тогда вы поймете что оно может быть появится в 2021 году.
А так хорошо будет если такой инструмент реально будет работать.