Компания Илона Маска назвала расценки на "интернет из космоса"

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Hairless 28 Октября 2020 в 16:24:38
Название программы тестирования — "Лучше, чем ничего" — указывает на то, что ждать от Skylink многого пока не стоит. В то же время, в письме идет речь об отличных для спутникового интернета скоростях передачи данных — от 50 до 150 мегабит в секунду — при задержке в 20 — 40 миллисекунд. Отмечается, что в доступности сервиса будут непродолжительные перервывы, по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев.
Чтобы подключиться к спутниковому интернету Skylink, придется заплатить 450 долларов за оборудование — терминал для подключения к спутникам, треногу для него и Wi-Fi роутер. Ежемесячная плата составит 99 долларов в месяц. Для настройки нужно скачать смартфонное приложение, которое уже появилось в магазинах Google Play и App Store.
До этого тестировали интернет-сервис Skylink только некоторые сотрудники компании. Сколько именно человек "со стороны" получили приглашения теперь — неизвестно. Однако в конце лета в SpaceX сообщали, что собрали через сайт уже почти 700 000 заявок от пользователей из США.
Компания Илона Маска оценивает затраты на создание полноценной группировки интернет-спутников в 10 миллиардов долларов, а потенциальную годовую выручку сервиса — в 30 миллиардов. На ракетных запусках SpaceX пока зарабатывает в год в 10 с лишним раз меньше.
https://www.vesti.ru/hitech/article/2478058
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