Правоохранительные органы США и Европола закрыли три "пуленепробиваемых" VPN-сервиса

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портфил 29 Декабря 2020 в 15:12:03
Виртуальная частная сеть (VPN) Safe-Inet, используемая ведущими мировыми киберпреступниками, вчера была отключена в результате скоординированных действий правоохранительных органов, проводимых штаб-квартирой полиции Германии в Ройтлингене вместе с Европолом и правоохранительными органами со всего мира.
Сервис Safe-Inet был остановлен, а его инфраструктура заблокирована в Германии, Нидерландах, Швейцарии, Франции и США. Серверы были отключены, а после захвата домена была размещена в сети заставка, подготовленная Европолом. Это скоординированное удаление было проведено в рамках Европейской междисциплинарной платформы против преступных угроз (EMPACT) .
Поворачивая стол против преступников
Safe-Inet, действующий более десяти лет, использовался некоторыми из крупнейших киберпреступников в мире, такими как операторы программ-вымогателей, ответственные за программы-вымогатели, взломы электронного скимминга и другие формы серьезных киберпреступлений.
Этот VPN-сервис был продан преступному миру по высокой цене как один из лучших доступных инструментов для предотвращения перехвата со стороны правоохранительных органов, предлагая до 5 уровней анонимных VPN-подключений.
Правоохранительным органам удалось выявить около 250 компаний по всему миру, за которыми с помощью этого VPN шпионили преступники. Впоследствии эти компании были предупреждены о неизбежной атаке программ-вымогателей на их системы, что позволило им принять меры для защиты от такой атаки.
Служба теперь недоступна.
В ряде стран продолжаются расследования с целью выявления и принятия мер в отношении некоторых пользователей Safe-Inet.
Международный кибернетический поиск
Международное сотрудничество полиции сыграло решающую роль в успехе этого расследования, поскольку критически важная инфраструктура была разбросана по всему миру.
Европейский центр киберпреступности (EC3) Европола поддержал расследование с самого начала, объединив все вовлеченные страны, чтобы разработать совместную стратегию и организовать интенсивный обмен информацией и доказательствами, необходимыми для подготовки к заключительному этапу расследования.
Глава полицейского управления Ройтлингенского управления полиции Удо Фогель сказал:
Расследование, проведенное нашими специалистами по киберпреступности, привело к такому успеху благодаря отличному международному сотрудничеству с партнерами по всему миру. Результаты показывают, что правоохранительные органы имеют такие же связи, как и преступники.
Глава Европейского киберпреступности Центра Европола, Эдвардас Шилерис , сказал:
Прочные рабочие отношения, налаженные Европолом между следователями, участвовавшими в этом деле по обе стороны мира, сыграли ключевую роль в прекращении работы этой службы. Преступники могут убегать, но они не могут скрыться от правоохранительных органов, и мы продолжим неустанно работать вместе с нашими партнерами, чтобы их перехитрить.
Участвующие агентства
Германия: Главное управление полиции Ройтлингена (Polizeipräsidium Reutlingen)
Нидерланды: Национальная полиция (Политика)
Швейцария: Кантональная полиция Арговии (Kantonspolizei Aargau)
США: Федеральное бюро расследований.
Франция: Судебная полиция (Центральное управление судебной полиции)
Европол: Европейский центр киберпреступности (EC3)
Департамент правосудия
Прокуратура США
Восточный округ Мичигана
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО США ОБЪЕДИНЯЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЕРОВ ДЛЯ НАРУШЕНИЯ СЛУЖБЫ VPN, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Изъятые веб-сайты, которые якобы предлагали услуги VPN и прокси физическим лицам для незаконной деятельности
ДЕТРОЙТ - Прокурор США Мэтью Шнайдер объявил сегодня, что правоохранительные органы в Соединенных Штатах совместно работают в поддержку международного уничтожения виртуальной частной сети (VPN), получившего название «Операция Нова». Доменные имена, предложенные организацией, занимающейся «пуленепробиваемым хостингом», которая оказывала помощь киберпреступникам, были конфискованы, а соответствующие серверы отключены. Американские серверы, используемые в схеме, были отключены властями США, в то время как международные партнеры сделали то же самое.
К заявлению Шнайдера присоединился ответственный специальный агент Тимоти Уотерс из Федерального бюро расследований (ФБР) в Детройте.
Скоординированными усилиями руководило управление полиции Германии в Ройтлингене вместе с Европолом, ФБР и другими правоохранительными органами со всего мира. Сегодня правоохранительные органы всего мира провели скоординированное удаление серверов как минимум в пяти разных странах в дополнение к захвату доменов.
В ходе расследования выяснилось, что три домена - INSORG.ORG; SAFE-INET.COM; SAFE-INET.NET. - предлагал посетителям веб-сайта «пуленепробиваемые услуги хостинга». «Пуленепробиваемый хостинг» - это онлайн-сервис, предоставляемый частным лицом или организацией, который намеренно разработан для предоставления услуг веб-хостинга или VPN для преступной деятельности. Эти услуги предназначены для облегчения непрерывной преступной деятельности в Интернете и позволяют клиентам действовать, избегая обнаружения правоохранительными органами. Многие из этих услуг рекламируются на онлайн-форумах, посвященных обсуждению преступной деятельности. Действия надежного хостера могут включать игнорирование или фабрикацию оправданий в ответ на жалобы о злоупотреблениях, поданные жертвами их клиентов; перенос своих учетных записей клиентов и / или данных с одного IP-адреса, сервера, или из страны в другую, чтобы помочь им избежать обнаружения; и не ведение журналов (чтобы они не были доступны для проверки правоохранительными органами). Предоставляя эти услуги, пуленепробиваемые хосты сознательно поддерживают преступную деятельность своих клиентов и становятся соучастниками преступных схем.
Большая часть преступной деятельности, происходящей в сети, связана с кибер-субъектами, ответственными за программы-вымогатели, взломы электронного скимминга, целевой фишинг и захват аккаунтов. Веб-сайт службы предлагал поддержку на русском и английском языках по высокой цене для преступного мира. Эта инфраструктура, которую предпочитают киберпреступники, использовалась для взлома сетей по всему миру.
Захваченные домены находятся на попечении федерального правительства. Посетители сайтов теперь найдут баннер об изъятии, который уведомляет их о том, что доменное имя было конфисковано федеральными властями, способствующими компьютерным вторжениям, является федеральным преступлением.
Управление по международным делам Министерства юстиции оказало помощь в расследовании. Министерство юстиции благодарит штаб-квартиру полиции Ройтлингена (Polizeipräsidium Reutlingen), национальную полицию Нидерландов (Politie), кантональную полицию Швейцарии в Арговии (Kantonspolizei Aargau), судебную полицию Франции (Direction Centrale de la Police Judiciaire) и Европейский центр киберпреступности Европола (EC3 ) за их помощь и сотрудничество в этом вопросе.
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/cybercriminals%E2%80%99-favourite-vpn-taken-down-in-global-action
https://www.justice.gov/usao-edmi/pr/us-law-enforcement-joins-international-partners-disrupt-vpn-service-used-facilitate