 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
IT
Google пригрозил отключить интернет-поиск в Австралии
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 22 Января 2021 в 18:43:53
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Google пригрозил отключить свой интернет-поиск в Австралии, власти которой планируют принять не устраивающий компанию закон, пишет газета Sydney Morning Herald.

В Австралии разрабатывается законодательство, согласно которому технологические гиганты будут обязаны обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент. В случае отсутствия договоренности цену определит назначенный государством арбитр.

"После изучения законодательства мы должны заключить, что мы не видим способа, при котором мы могли бы в этом случае продолжать предоставлять свои услуги в Австралии", - заявила на слушаниях в австралийском сенате Мел Сильва, региональный директор Google - крупнейшего в мире интернет-поисковика.

"Это не угроза, это реальность", - добавила она.

В свою очередь премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что правительство не будет реагировать на угрозы.

Представитель Facebook также заявил о возможности блокировки в Австралии новостного раздела соцсети.

https://www.theguardian.com/media/2021/jan/22/google-threatens-to-shut-down-search-in-australia-if-digital-news-code-goes-ahead
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 22.01.2021 в 19:46:56   # 770506
Ну вот и свершилось! Частные компании уже диктуют свою волю государству.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь