Google пригрозил отключить интернет-поиск в Австралии

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danilov 22 Января 2021 в 18:43:53
В Австралии разрабатывается законодательство, согласно которому технологические гиганты будут обязаны обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент. В случае отсутствия договоренности цену определит назначенный государством арбитр.
"После изучения законодательства мы должны заключить, что мы не видим способа, при котором мы могли бы в этом случае продолжать предоставлять свои услуги в Австралии", - заявила на слушаниях в австралийском сенате Мел Сильва, региональный директор Google - крупнейшего в мире интернет-поисковика.
"Это не угроза, это реальность", - добавила она.
В свою очередь премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что правительство не будет реагировать на угрозы.
Представитель Facebook также заявил о возможности блокировки в Австралии новостного раздела соцсети.
https://www.theguardian.com/media/2021/jan/22/google-threatens-to-shut-down-search-in-australia-if-digital-news-code-goes-ahead