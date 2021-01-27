Отключение Flash Player сломало железнодорожную сеть в Китае

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danilov 27 Января 2021 в 13:00:00
В китайском городе Шэньян произошел транспортный коллапс после отключения Flash Player. Компания Adobe официально прекратила поддержку программы в конце 2020 года, а в январе плагин автоматически отключился на всех устройствах. Как выяснилось, на этой программе функционировала железнодорожная сеть Шэньяна, которая после отключения стала неуправляемой.
Утром в день прекращения работы Flash Player сотрудники ЖД стали массово сообщать о потере контроля над системой. Весь день поезда периодически останавливались, а стрелки переключались практически вручную. Систему удалось наладить спустя почти два дня - техподдержка просто установила старую, пиратскую версию плагина, в которую не был встроен механизм отключения.
Пока неясно, почему власти 8-миллионного города проигнорировали сообщение Adobe об отключении программы. Компания анонсировала прекращение работы плагина еще в июле 2017 года, а к концу 2020 все пользователи Flash Player стали получать регулярные напоминания.
https://hk.appledaily.com/china/20210116/VXRBXZVXNFCS3GFUATBVRUHBGA/
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