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IT
Странная история с найденной уязвимостью в Signal
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danilov 09 Февраля 2021 в 15:17:57
Две недели назад Иран заблокировал использование мессенджера на своей территории. В ответ на это Signal предложил пользователям поддержать цифровую демократию в Иране и поучаствовать в создании TLS-прокси, с помощью которых персидские сподвижники смогут обходить блокировку.

В пятницу исследователь DuckSoft разметил на GitHub статью о том, что из-за корявости кода Signal иранские госорганы могут спокойно отследить все такие TLS-прокси и заблокировать их. Там же приводился PoC за авторством исследователя studentmain. А дальше начался цирк.

Ресерчеры направили данные в Signal. Администрация мессенджера выпилила статью на GitHub, сказав, что такие вопросы необходимо обсуждать на форуме Signal. Затем заблокировали DuckSoft на своем форуме, а в Twitter объяснили, что причиной всему этому стала "безответственность исследователя". Мол, если бы он тихонько написал про уязвимость безопасникам Signal, то все было бы ровно. А он зачем-то выкинул это на публику, негодяй. И вообще вел себя неуважительно.

Исследователи перезалили тему на GitHub, уже с соответствующими комментариями.

А в качестве вишенки на торте выступила статья BleepingComputer, которую под нажимом администрации мессенджера журналисты вынуждены были снести, а вместо нее поставили путанное извинение.

Когда ты борешься против цензуры с помощью цензуры.



https://github.com/net4people/bbs/issues/60
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/removal-notice-for-signal-article/

Есть основания полагать что и за Сигналом стоят спецслужбы
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