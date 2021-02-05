Странная история с найденной уязвимостью в Signal

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danilov 09 Февраля 2021 в 15:17:57
В пятницу исследователь DuckSoft разметил на GitHub статью о том, что из-за корявости кода Signal иранские госорганы могут спокойно отследить все такие TLS-прокси и заблокировать их. Там же приводился PoC за авторством исследователя studentmain. А дальше начался цирк.
Ресерчеры направили данные в Signal. Администрация мессенджера выпилила статью на GitHub, сказав, что такие вопросы необходимо обсуждать на форуме Signal. Затем заблокировали DuckSoft на своем форуме, а в Twitter объяснили, что причиной всему этому стала "безответственность исследователя". Мол, если бы он тихонько написал про уязвимость безопасникам Signal, то все было бы ровно. А он зачем-то выкинул это на публику, негодяй. И вообще вел себя неуважительно.
Исследователи перезалили тему на GitHub, уже с соответствующими комментариями.
А в качестве вишенки на торте выступила статья BleepingComputer, которую под нажимом администрации мессенджера журналисты вынуждены были снести, а вместо нее поставили путанное извинение.
Когда ты борешься против цензуры с помощью цензуры.
https://github.com/net4people/bbs/issues/60
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/removal-notice-for-signal-article/
Есть основания полагать что и за Сигналом стоят спецслужбы
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