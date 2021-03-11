Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter в России

Отмечается, что Роскомнадзором было направлено свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикацийНу зачем же замедлять, можно в 28001 раз потребовать удалить. Над страной , которая не может показать свой оскал и дать по зубам будут издеваться всегда и все! Навальному "разрешали" 66 раз издеваться над законом, и в результате получили геморрой и убытки. Такое впечатление что в России ключевые посты занимают враги страны.
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GoodZone 11 Марта 2021 в 10:27:33
Решение связано с тем, что сервис в период с 2017 года по настоящее время не удаляется контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств. Отмечается, что Роскомнадзором было направлено свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций.
"С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса согласно регламенту. Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств", - говорится в сообщении.
Роскомнадзор не исключил блокировки соцсети, если ничего не изменится.
В парламенте поддержали это решение. По словам члена думского комитета по информационной политике Антона Горелкина, замедление трафика ударит по прибыли компании сильнее "скромных российских штрафов".
В Twitter заявили, что обеспокоены попытками ограничить «общественную дискуссию» в сети.
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