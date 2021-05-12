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IT
Германия запретила Facebook собирать данные немецких пользователей WhatsApp
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danilov 12 Мая 2021 в 11:14:35
Регулятор в Германии запретил Facebook собирать персональные данные пользователей WhatsApp. Кроме того, немецкие власти попросили принять аналогичные меры для всех 27 стран, входящих в ЕС.

Решение регулятора связано с обновлением политики конфиденциальности мессенджера, которая должна вступить в силу с 15 мая. По мнению немецких властей, новые условия WhatsApp непрозрачны, противоречивы и чрезмерно масштабны.

Как известно, Германия серьезно относится к вопросам конфиденциальности данных своих жителей. Так, к примеру, еще в 2010 году власти ФРГ запретили Google съемку улиц в стране для Street View. Германия по-прежнему остается «белым пятном» на Google картах
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Джимбо 12.05.2021 в 13:19:23   # 777653
Хоть у кого то власти адекватные.
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  Zoggyla 12.05.2021 в 15:29:05   # 777657
Цитата: Джимбо от 12.05.2021 07:19:23
Хоть у кого то власти адекватные.
Судя по жалобам из Алимании по поводу карантинных мер, частично.
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