Германия запретила Facebook собирать данные немецких пользователей WhatsApp

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danilov 12 Мая 2021 в 11:14:35
Решение регулятора связано с обновлением политики конфиденциальности мессенджера, которая должна вступить в силу с 15 мая. По мнению немецких властей, новые условия WhatsApp непрозрачны, противоречивы и чрезмерно масштабны.
Как известно, Германия серьезно относится к вопросам конфиденциальности данных своих жителей. Так, к примеру, еще в 2010 году власти ФРГ запретили Google съемку улиц в стране для Street View. Германия по-прежнему остается «белым пятном» на Google картах
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Джимбо от 12.05.2021 07:19:23Судя по жалобам из Алимании по поводу карантинных мер, частично.
Хоть у кого то власти адекватные.
Хоть у кого то власти адекватные.