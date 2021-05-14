TikTok заблокировал доступ итальянским детям до 13 лет — удалено почти миллион аккаунтов

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jumanjiqz 14 Мая 2021 в 14:29:43
В период с 9 февраля по 21 апреля 12,5 миллиона итальянских пользователей были опрошены с целью выяснения их возраста. В результате этого более полумиллиона итальянских аккаунтов было удалено из-за того, что не подтвердили свой возраст. Ещё 400 тысяч учётных записей пришлось удалить из-за того, что их владельцы признались, что не достигли 13-летнего возраста. TikTok заявила, что примет ряд мер чтобы убедиться, что итальянцы в возрасте до 13 лет не могут использовать приложение.
Одной из причин беспокойства со стороны итальянских властей стал январский инцидент, в ходе которого погибла десятилетняя девочка. Она участвовала в так называемом «Coma Challenge» на TikTok. Девочка перетянула шею ремнём, чтобы узнать, как долго она может задерживать дыхание, в результате чего погибла от удушья. В результате 22 января власти Италии объявили, что временно запрещает доступ к TikTok пользователям, которые не могут подтвердить свой возраст.
https://3dnews.ru/1039558/tiktok-zablokiroval-dostup-italyanskim-detyam-do-13-let-udaleno-pochti-million-akkauntov
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