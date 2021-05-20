Майнеры криптовалют будут платить налог в Казахстане

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GoodZone 20 Мая 2021 в 12:32:52
Соответствующие поправки предусмотрены в проекте закона "О внесении дополнений в Кодекс "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", одобренном Мажилисом 12 мая. Далее законопроект будет рассмотрен Сенатом Парламента.
В Налоговый кодекс предлагается ввести следующие нормы:
"Статья 606-1. Общие положения
1. Плата за цифровой майнинг взимается за объем электрической энергии, потребленной при цифровом майнинге.
2. Уполномоченный орган в сфере обеспечения информбезопасности ежеквартально в срок не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в уполномоченный орган сведения о плательщиках платы.
Статья 606-2. Плательщики платы
Плательщиками платы являются лица, осуществляющие цифровой майнинг".
Ставка платы планируется в размере 1 тенге за 1 киловатт-час электрической энергии, потребленной при осуществлении цифрового майнинга. Налоговым периодом для исчисления платы будет считаться квартал. Сумма платы исчисляется плательщиками платы исходя из фактических объемов электрической энергии, потребленной при осуществлении цифрового майнинга, и установленной ставки платы.
Срок введения новых норм в действие предлагается предусмотреть с 1 января 2022 года.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/mayneryi-kriptovalyut-budut-platit-nalog-v-kazahstane-437827/
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