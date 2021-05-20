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Майнеры криптовалют будут платить налог в Казахстане
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GoodZone 20 Мая 2021 в 12:32:52
В Казахстане введут налог на цифровой майнинг - деятельность для обеспечения функционирования криптовалютных платформ, передает Tengrinews.kz.

Соответствующие поправки предусмотрены в проекте закона "О внесении дополнений в Кодекс "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", одобренном Мажилисом 12 мая. Далее законопроект будет рассмотрен Сенатом Парламента.

В Налоговый кодекс предлагается ввести следующие нормы:

"Статья 606-1. Общие положения

1. Плата за цифровой майнинг взимается за объем электрической энергии, потребленной при цифровом майнинге.

2. Уполномоченный орган в сфере обеспечения информбезопасности ежеквартально в срок не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в уполномоченный орган сведения о плательщиках платы.

Статья 606-2. Плательщики платы

Плательщиками платы являются лица, осуществляющие цифровой майнинг".

Ставка платы планируется в размере 1 тенге за 1 киловатт-час электрической энергии, потребленной при осуществлении цифрового майнинга. Налоговым периодом для исчисления платы будет считаться квартал. Сумма платы исчисляется плательщиками платы исходя из фактических объемов электрической энергии, потребленной при осуществлении цифрового майнинга, и установленной ставки платы.

Срок введения новых норм в действие предлагается предусмотреть с 1 января 2022 года.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/mayneryi-kriptovalyut-budut-platit-nalog-v-kazahstane-437827/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  kubik 20.05.2021 в 13:29:50   # 778097
Ещё один закон выполнение которого невозможно проконтролировать, а следовательно будет коррупционной кормушкой.
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  Zoggyla 20.05.2021 в 14:13:30   # 778102
По первому пункту, следует иметь отдельную сеть для майнинга с установленными приборами учета...Иначе, учет просто не возможен.
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  Yerla 20.05.2021 в 15:24:34   # 778108
кстати.. лично был на 2 крупных фермах в Павлодаре и Атырау.. писец на сегодняшний момент эта тема у нас раскручивается
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  Джимбо 20.05.2021 в 16:14:40   # 778115
Ну хоть какая то легализация, хотя и не очень понятная но на безрыбье как говорится...
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