Казахстанской Фемиде хотят “вживить” искусственный интеллект

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GoodZone 20 Мая 2021 в 12:29:52
Это уже не фантастика
На сайте Верховного суда информация о вовлечении искусственного интеллекта в процесс отправления правосудия появилась еще полгода назад. Впрочем, обсуждать эту тему стали гораздо раньше. Тем не менее представленные сведения пока выглядят лаконично. В разделе “Задачи на 2021 год” есть пункт об обеспечении единообразия судебной практики, который делится на два подпункта: smart-помощник судьи (под ним подразумевается робот) и цифровая аналитика.
Разрабатываемый сейчас IT-продукт значительно снизит рабочую нагрузку на людей, поскольку возьмет на себя регистрацию, анализ дел и подготовку проектов решений или постановлений. Вершителям правосудия останется только проверить составленный машиной документ и поставить подпись. Однако в случае возникновения ошибок свалить вину на компьютерную программу не получится - ответственность все же будет нести судья.
Надёжный помощник
На первых порах роботу не доверят серьезные уголовные или гражданские дела. Допустят лишь к простейшим разбирательствам вроде принятия решения об условно-досрочном освобождении, запрете на выезд из страны, взыскании алиментов. Ясно, что это здорово облегчит жизнь судьям, поскольку приблизительно из 1,3 млн выносимых ими в год судебных актов искусственный интеллект оттянет на себя почти 400 тысяч.
Придет на помощь искусственный разум и при рассмотрении более серьезных дел. Упомянутая выше программа цифровой аналитики уже вмещает более двух миллионов судебных актов по гражданским спорам. Компьютерная система сумеет найти среди этого массива похожие по смыслу иски и продемонстрировать результаты аналогичных разбирательств по всем инстанциям. Так судьям будет легче приходить к единообразным выводам и не допускать ошибок, не принимать решений вразнобой, прикрываясь правом на внутренние убеждения, как сейчас нередко происходит.
Что нам светит
Предполагается, что и для простых граждан правосудие станет более понятным и прогнозируемым. Как пояснили нам в Верховном суде, любой обыватель сможет даже без помощи профессионального юриста оценить свои шансы на победу в несложных судебных баталиях. Планируемый механизм будет выглядеть предположительно так: человек загружает в информационную систему имеющиеся у него на руках данные, отвечает на ряд вопросов, и в конце компьютер выдает ему процентное соотношение вероятности победы или проигрыша, скажем, 20 на 80.
Например, осужденный ходатайствует об УДО. Заполняя электронную форму, он сможет увидеть, все ли положенные по закону требования совпадают с его реальным положением: отбыл ли обязательную часть срока, погасил ли ущерб и тому подобные нюансы. Если какие-то штрихи окажутся не в порядке, то гражданин сам осознает, что поход в суд будет напрасным. К тому же ему не придется тратить деньги на юристов, среди которых могут оказаться недобросовестные. Профессионалы обычно сразу видят, чем закончится процесс, но порой ради получения гонорара тешат юридически неподкованного клиента надеждой.
А вот как у них...
- В Китае еще в 2017 году начали внедрять киберсуд и так называемую систему 206. По информации издания China Daily, искусственный интеллект может точно переводить звуки в символы, а также различать запросы истца и ответчика. В 2019-м система 206 впервые помогла вынести приговор по уголовному делу о грабеже и убийстве.
- В США в прошлом году возобновили приостановленный из-за пандемии пилотный проект по использованию искусственного интеллекта в судебной системе. Машина выносит рекомендации о желательной мере пресечения для лиц, находящихся под следствием. Американские власти надеются, что проект поможет сократить нагрузку на местные тюрьмы и избежать предвзятости при принятии решений о мере пресечения.
Машину не подкупишь
Грядущее вмешательство роботов в отправление нашего правосудия, конечно, жутко интересно. Однозначно машину не подкупишь взяткой за нужный итог. По идее, в скором будущем вердикты должны стать совершенно непредвзятыми.
Но в наступление долгожданной эры справедливости все же пока верится с трудом. Хотя бы потому, что еще не известно, кто будет создавать соответствующие алгоритмы для судейских IT-программ. Ведь чтобы стать судьей, человеку необходимы соответствующее образование, богатый жизненный опыт, серьезная юридическая практика. А сейчас, выходит, столь жизненно важную сферу отдают в распоряжение программистов со стороны?
Полюбоваться примером внедрения похожих цифровых технологий можно в системе здравоохранения с ее несинхронизированными базами данных, непонятными приписками, бесконечно подвисающими программами, которые так и не избавили народ от очередей в поликлиниках и не принесли никаких удобств для пациентов. Если еще и в судах начнется нечто подобное, то приятного для рядовых граждан будет мало.
Мнения экспертов
Олег ЧЕРНОВ, адвокат: Судьям лучше призадуматься об очистке своих рядов
- Если появится программа, в которой будет задействован алгоритм определенных действий, который сможет определить исход спора по существу на основании судебной практики и каких-то ключевых вопросов, тогда я буду приветствовать такого робота. Потому что у нас, к сожалению, есть судьи, которые заведомо рассматривают дела с вынесением незаконных решений. Как правило, либо они потом попадаются, либо их судебные акты отменяют вышестоящие инстанции. Я каждый день встречаю судей, которые кардинально отличаются друг от друга не только по принимаемым решениям, но и по тому, как ведут процесс. Не все, конечно, но некоторые рассматривают дела как попало. И у меня на сегодняшний день доверия к роботу было бы больше, чем к таким судьям.
Но я не думаю, что искусственный интеллект сможет рассматривать дела, например, о затоплении квартиры. Где важны не только вводные данные, но и обстоятельства, имеющие значение по делу: показания, экспертизы, акты оценки. К тому же компьютер не сможет определить, настоящие к нему попали документы или подложные, что тоже нередко бывает во время разбирательств. Никакая программа не даст правильной оценки доказательствам. По моему мнению, судейскому корпусу лучше бы сейчас призадуматься об очистке своих рядов от непрофессионалов и привлечь грамотных специалистов. Никакие роботы сами по себе не улучшат качества отправления правосудия.
Елдос ЖУМАКСАНОВ, судья: Люди будут интерпретировать как им удобно
- Роботизация должна применяться не во всех случаях и не везде. Как искусственный интеллект ни наворачивай, все равно он не сможет охватить какие-то тонкости. Вот юристы часто сетуют: давайте уберем внутреннее убеждение судьи. Но человеческая психология в судах играет большую роль. Бывают такие моменты, когда ты смотришь и видишь, что человек врет. Но не можешь этого объяснить.
Поэтому искусственный интеллект нужен, но как помощник, дающий рекомендации по определенным категориям дел. Если судья соглашается с выданным компьютерной программой решением, то ставит свою подпись, оно автоматически уходит и становится судебным актом. Другого допустить нельзя. Почему? Каждый истец вбивает в систему свою правду - те обстоятельства, которые ему удобны. И система ему, допустим, выдает 88 процентов успеха. Он идет уверенно в суд, но проигрывает. Потому что далеко не все указал и не учел доводов другой стороны. И вот здесь институт роботизации может дискредитировать себя в глазах людей. Не потому, что он плохой, а потому, что люди станут интерпретировать этот механизм как им удобно.
В общем, роботизация нужна по бесспорным судебным актам. Она устранит отвлечение внимания судей на дела, не требующие особых профессиональных знаний. Однако следует задаться интересным вопросом: какой человек будет писать программу и под чьим контролем она будет находиться? Ведь предполагается, что судейский корпус не будет иметь к ней отношения.
Ерлан НАБИЕВ, предприниматель, оправданный фигурант уголовного дела бывшего вице-министра энергетики: Санкции пусть лучше выдаёт машина
- Если говорить субъективно исходя из своего печального опыта, то неплохо было бы присутствие робота в следственных судах. Потому что он будет действовать четко по определенным алгоритмам и параметрам. А не так, как сейчас происходит. Ни для кого же не секрет, что меру пресечения порой используют как инструмент давления на подозреваемого, чтобы он пошел на сделку со следствием или взял вину на себя. В таких случаях пусть лучше вопрос о санкции рассматривает машина, а не судьи. На стадии главного судебного разбирательства, наверное, все же лучше, чтобы участвовал судья в человеческом обличье. Хотя если бы робот взялся вести наше дело, то наверняка прекратил бы его в самом начале. Потому что не было оснований его вообще рассматривать. Нашей судье Жанат ЕГЕМБЕРДИЕВОЙ пришлось проделать долгий путь и тщательно разобраться во всех нюансах, но в основу приговора она вложила именно момент о том, что следствие незаконно зарегистрировало дело в ЕРДР и другие грубые нарушения. Думаю, робот принял бы решение быстрее.
Ирина МОСКОВКА, Караганда
https://time.kz/articles/territory/2021/05/19/nam-pomozhet-kibersud
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