+997. У Казахстана появился независимый телефонный код

"С прошлого года мы работаем с телекоммуникационными компаниями, чтобы добиться уникального для Казахстана международного кода. В результате этих переговоров у нашей страны появился независимый код +997. Готовятся соответствующие документы, принимаются меры по переходу на новый код", - написал Багдат Мусин.

Телефонный код +9 — официальный код сразу нескольких стран, среди которых Турция, Индия, Израиль, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и ряд других государств.