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IT
+997. У Казахстана появился независимый телефонный код
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danilov 21 Сентября 2021 в 16:56:47
Телефонный код изменится в Казахстане с +7 на +997. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в Facebook.

Quote:
"С прошлого года мы работаем с телекоммуникационными компаниями, чтобы добиться уникального для Казахстана международного кода. В результате этих переговоров у нашей страны появился независимый код +997. Готовятся соответствующие документы, принимаются меры по переходу на новый код", - написал Багдат Мусин.


Кроме того, по словам министра, когда казахстанцы будут звонить за рубеж, на телефонах иностранцев будет отображаться слово "Казахстан".

Как сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, вместо телефонного кода +7, который также закреплен за Российской Федерацией, Казахстан зарезервировал +997 в Бюро стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ). С операторами связи проработан план перехода на новый международный телефонный код на сетях связи.

Согласно регламентациям МСЭ с администрацией связи России будет проработан вопрос выхода Казахстана из зоны нумерации +7. После завершения процедуры международный союз присвоит Казахстану новый код.

Ожидается, что полный переход на код +997 даст Казахстану возможность независимо распределять национальный ресурс нумерации и позволит расширить национальную систему по числу абонентов и услуг.

По планам министерства Казахстан перейдет на новый национальный код с января 2023 года. При этом с момента присвоения новый и старый коды могут быть использованы параллельно в течение двух лет. Полный переход ожидается с 2025 года.

"Стоит отметить, что после выхода из состава СССР международный телефонный код +7 закрепился за Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Он используется в соответствии с соглашением от 17 июня 2006 года "Об использовании нумерации 7-зоны всемирной нумерации" (подписанным 17 июня 2006 года между администрациями связи двух стран)", - добавили в ведомстве.

PS
Quote:
Телефонный код +9 — официальный код сразу нескольких стран, среди которых Турция, Индия, Израиль, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и ряд других государств.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Panasonic 21.09.2021 в 17:35:01   # 784550
Неожиданно.
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  bolatbol 21.09.2021 в 20:46:48   # 784564
если Турция, Индия (более млрд населения), Израиль, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и ряд других государств согласны на +9, то почему Казахстану нужен индивидуальный код из 3 цифр, усложняющий набор.
Почему у наших важных персон должен быть автомобильный номер 001.кз? Что случится, если они получат выданный компом номер?
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  Kukaracha 21.09.2021 в 21:07:20   # 784566
Казах без понтов = безпонтовый казах!
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  Sr. Leonsio 21.09.2021 в 21:24:18   # 784567
Давно пора! Отличный от всех стран телефонный код! Пусть все знают и завидуют нам, что у нас свой собственный телефонный код! Ведь мы победили корону, искоренили бедность! У нас нет безработицы, у нас пятидневный и восьмичасовой рабочий график в месяц! К нам мировые медицинские светила летают на консультации к простым сотрудникам поликлиник! Нашим окладам завидуют норвежские нефтяники. Кембриджские профессора стоят в многолетней очереди, чтобы преподавать ОБЖ в наших ПТУ. Достижениями наших политиков, включая акима самого дальнего аула, интересуется сам Папа Римский! Наши пенсионеры летают туристами в космос! А что? Здоровье и пенсия позволяет!
И только старый телефонный код был маленькой черной точкой на огромном бриллианте, который портил все. Хвала всем тем, кто приложил неимоверные усилия и устранил эту проблему!
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  bIP6bIC 21.09.2021 в 21:52:24   # 784568
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  Zoggyla 21.09.2021 в 22:02:55   # 784571
Quote:
По его словам, при распаде Советского Союза телефонный код +7 сохранился и за Россией, и за Казахстаном. Процесс отказа от российской нумерации будет согласован напрямую с Москвой. ... «Полный переход на +997 даст нам возможность независимо распределять национальный ресурс нумерации и позволит расширить национальную систему по числу абонентов и услуг», — добавил министр
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