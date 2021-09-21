+997. У Казахстана появился независимый телефонный код

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danilov 21 Сентября 2021 в 16:56:47
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"С прошлого года мы работаем с телекоммуникационными компаниями, чтобы добиться уникального для Казахстана международного кода. В результате этих переговоров у нашей страны появился независимый код +997. Готовятся соответствующие документы, принимаются меры по переходу на новый код", - написал Багдат Мусин.
Кроме того, по словам министра, когда казахстанцы будут звонить за рубеж, на телефонах иностранцев будет отображаться слово "Казахстан".
Как сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, вместо телефонного кода +7, который также закреплен за Российской Федерацией, Казахстан зарезервировал +997 в Бюро стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ). С операторами связи проработан план перехода на новый международный телефонный код на сетях связи.
Согласно регламентациям МСЭ с администрацией связи России будет проработан вопрос выхода Казахстана из зоны нумерации +7. После завершения процедуры международный союз присвоит Казахстану новый код.
Ожидается, что полный переход на код +997 даст Казахстану возможность независимо распределять национальный ресурс нумерации и позволит расширить национальную систему по числу абонентов и услуг.
По планам министерства Казахстан перейдет на новый национальный код с января 2023 года. При этом с момента присвоения новый и старый коды могут быть использованы параллельно в течение двух лет. Полный переход ожидается с 2025 года.
"Стоит отметить, что после выхода из состава СССР международный телефонный код +7 закрепился за Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Он используется в соответствии с соглашением от 17 июня 2006 года "Об использовании нумерации 7-зоны всемирной нумерации" (подписанным 17 июня 2006 года между администрациями связи двух стран)", - добавили в ведомстве.
PS
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Телефонный код +9 — официальный код сразу нескольких стран, среди которых Турция, Индия, Израиль, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и ряд других государств.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Почему у наших важных персон должен быть автомобильный номер 001.кз? Что случится, если они получат выданный компом номер?
Sr. Leonsio 21.09.2021 в 21:24:18 # 784567
И только старый телефонный код был маленькой черной точкой на огромном бриллианте, который портил все. Хвала всем тем, кто приложил неимоверные усилия и устранил эту проблему!
По его словам, при распаде Советского Союза телефонный код +7 сохранился и за Россией, и за Казахстаном. Процесс отказа от российской нумерации будет согласован напрямую с Москвой. ... «Полный переход на +997 даст нам возможность независимо распределять национальный ресурс нумерации и позволит расширить национальную систему по числу абонентов и услуг», — добавил министр