Автоматизированная система налогообложения

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danilov 19 Ноября 2021 в 13:00:07
Упрощенная система налогообложения: микропредприятия перейдут на новый налоговый режим
Михаил Мишустин заявил о запуске автоматизированной системы налогообложения. Эксперимент, рассчитанный на 6 лет, облегчит взаимодействие между государством и бизнесом.
Преимущества нового налогового режима:
Не нужно самостоятельно готовить налоговые декларации
Расчет платежей производится автоматически на основании данных контрольно-кассовой техники и движения по счетам
Подключиться к системе можно через личный кабинет налогоплательщика
Кто станет участником эксперимента:
Организации и ИП с годовым доходом до 60 млн рублей и численностью работников до пяти человек.
Калужская область и Республика Татарстан уже заявили о готовности участвовать в проекте.
«Такой подход позитивно скажется на деятельности микропредприятий, приведет к снижению непроизводственных издержек и освободившиеся ресурсы они смогут направить на собственное развитие», – отметил Мишустин.
t.me/government_rus/1217
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