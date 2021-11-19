 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
IT
Автоматизированная система налогообложения
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 19 Ноября 2021 в 13:00:07
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о запуске пилотного проекта — новой автоматизированной системе налогообложения, которая предназначается для малых организаций и индивидуальных предпринимателей.

Упрощенная система налогообложения: микропредприятия перейдут на новый налоговый режим

Михаил Мишустин заявил о запуске автоматизированной системы налогообложения. Эксперимент, рассчитанный на 6 лет, облегчит взаимодействие между государством и бизнесом.

Преимущества нового налогового режима:

Не нужно самостоятельно готовить налоговые декларации
Расчет платежей производится автоматически на основании данных контрольно-кассовой техники и движения по счетам
Подключиться к системе можно через личный кабинет налогоплательщика

Кто станет участником эксперимента:

Организации и ИП с годовым доходом до 60 млн рублей и численностью работников до пяти человек.

Калужская область и Республика Татарстан уже заявили о готовности участвовать в проекте.

«Такой подход позитивно скажется на деятельности микропредприятий, приведет к снижению непроизводственных издержек и освободившиеся ресурсы они смогут направить на собственное развитие», – отметил Мишустин.

t.me/government_rus/1217
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь