Наши просто знают как

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danilov 09 Апреля 2022 в 01:19:31
Казахстанская компания Datanomix разработала программу ОКО. Она анализирует сайт госзакупок и выявляет коррупционные риски: завышение цен, закупки из одного источника и др.
Всего на конкурс World Justice Challenge 2022 подали 305 заявок из 118 стран. Но Datanomix вошел в 10-ку финалистов в секции Anti-Corruption and Open Government. Финал конкурса пройдет в Гааге c 30 мая по 2 июня.
WJChallenge — это глобальный конкурс. Его цель - находить и продвигать передовой опыт в области открытого и подотчетного госуправления и борьбы с коррупцией.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Виктор Аст 09.04.2022 в 01:44:24 # 796562