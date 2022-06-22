«Бездонный колодец» – депутат подвергла критике покупку нацкомпаниями иностранного софта

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danilov 22 Июня 2022 в 13:49:06
На ситуацию указала депутат Екатерина Смышляева в своем депутатском запросе на имя министра финансов Ерулана Жамаубаева.
По ее словам, для поддержки отечественных IT-компаний и продвижения местного продукта были предприняты определенные меры.
Был создан Реестр доверенного программного обеспечения, который включает в себя более 182 наименований продукции от 60 отечественных производителей.
Quote:
На уровне законодательных актов в сфере государственных закупок квазигоссектора были предусмотрены механизмы приоритетного закупа отечественного IT-продукта. С 1 апреля начали действовать все подзаконные акты. Однако законы на деле не выполняются. Например, основными закупщиками софта (60% от всех объемов в РК) квазигоскомпаниями продолжается закуп дорогостоящего иностранного программного обеспечения, а не доступных аналогов отечественных программных продуктов из вышеназванного реестра. Не работают в отрасли и так называемые оффтейк-контракты.
Депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева
Депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева
По ее словам, некоторые нацкомпании проводят закупки иностранного программного обеспечения по управлению предприятием на более чем 8 млрд тенге (притом, что на предприятии уже начато внедрение отечественного аналога) и документологов стоимостью от 200 до 700 млн тенге (при наличии на рынке, как минимум, трех вариантов отечественного продукта).
Quote:
Миллиарды тратятся не на разработку или приобретение. Деньги идут на консалтинг и оплату лицензий – «бездонный колодец» для любого бюджета. Еще одна очень серьезная проблема – это безопасность. Зарубежные авторы программного обеспечения не предоставляют нашим испытательным лабораториям исходные коды для оценки их информационной безопасности. По сути, мы покупаем «кота в мешке».
Екатерина Смышляева
Екатерина Смышляева
В этой связи мажилисвумен предложила:
усилить контроль за исполнением законодательства в сфере закупок квазигосударственного сектора в части поддержки отечественного IT-рынка;
на уровне подзаконных актов пересмотреть механизм взаимодействия национальных компаний с отечественным IТ-сообществом;
рассмотреть возможность применения оффтейк-контрактов с компаниями в сфере IT;
усилить требования к безопасности иностранного программного продукта;
ввести обязательный этап испытаний в лабораториях РК.
https://www.zakon.kz/6017748-bezdonnyi-kolodets-deputat-podvergla-kritike-pokupku-nats-kompaniiami-inostrannogo-softa.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Так что эта мажилисвумен пытается продвинуть чьи то интересы что бы пилить в пустую денежку и быть "Бездонным колодцем". Нужно ставить адекватные цели и достигать их, но на такие мечтательные проекты можно безнаказанно не показывая реальных результатов пилить бесконечное бабло.
Reanimator 22.06.2022 в 14:32:26 # 799337
Цитата: NBE от 22.06.2022 08:06:54
Ооо! А с каких пор мы супер ИТ страной стали?!! Нацкомпании и так неэффективно работают из-за управленческого состава состоящего из коке-моке, а если внедрим свои софт, то точно будет кирдык. Недавно видел таксиста, который говорил что нужно создать свой яндекс-такси, при этом сам точно 10 классов с трудом окончил. Кто далек от ИТ, запомните, создание хорошего софта, тем более производственного софта сродни космическому полету, требует столько же ресурсов, требует огромной общественной инфраструктуры. Продвинутая ИТ инфраструктура которая производит что-то никогда не появится в текущем и обозримом будущем Казахстана.
Так что эта мажилисвумен пытается продвинуть чьи то интересы что бы пилить в пустую денежку и быть "Бездонным колодцем". Нужно ставить адекватные цели и достигать их, но на такие мечтательные проекты можно безнаказанно не показывая реальных результатов пилить бесконечное бабло.
Ооо! А с каких пор мы супер ИТ страной стали?!! Нацкомпании и так неэффективно работают из-за управленческого состава состоящего из коке-моке, а если внедрим свои софт, то точно будет кирдык. Недавно видел таксиста, который говорил что нужно создать свой яндекс-такси, при этом сам точно 10 классов с трудом окончил. Кто далек от ИТ, запомните, создание хорошего софта, тем более производственного софта сродни космическому полету, требует столько же ресурсов, требует огромной общественной инфраструктуры. Продвинутая ИТ инфраструктура которая производит что-то никогда не появится в текущем и обозримом будущем Казахстана.
Так что эта мажилисвумен пытается продвинуть чьи то интересы что бы пилить в пустую денежку и быть "Бездонным колодцем". Нужно ставить адекватные цели и достигать их, но на такие мечтательные проекты можно безнаказанно не показывая реальных результатов пилить бесконечное бабло.
Не согласен с Вами в части, что нам не нужно развивать свою IT-индустрию. Можно!, нужно!!, и мы просто обязаны!!!
И, к слову, хочу ответственно заявить, что наши казахстанские ребята (читай "кз-хак-туса") авторитетно считаются одними из лучших специалистов в мире
Пора перестать стесняться лейбла "Made in Kazakhstan" и заниматься самоунижением
Reanimator 22.06.2022 в 14:40:31 # 799339
Ну уж документооборот свой нормальный в силах написать, осилили бы. По части автоматизации железа всякого тоже есть опыт и наработки. Скажу больше, наши ребята иногда такие вещи делают, что ни одному импортному спецу и в голову не придет. Я понимаю, что отчасти это из-за недофинансирования, но делают же. Есть грамотные, просто мы их мозгами не можем воспользоваться - это конечно беда государственного масштаба. Но спецы есть.
Как бы не совсем далек от ИТ и могу сказать что Вы слишком драматизируете. Все на самом деле проще и пишутся даже производственные программы людьми с багажом знаний уровня второго-третьего курса специализированного вуза. Главное- чтобы техзадание было правильно составлено.
Ну а тем кто далек от ИТ, то да, это какой-то космос )))
Цитата: NBE от 22.06.2022 08:06:54По вашему разумению Казахстан не должен развиваться,а сидеть на подкормке у тех.кто нас пытается не выпустить в развитые страны.Согласен с теми.кто говорит ,что надо развиваться,пытаться вылезти из зависимости,Умы есть ,только каждый труд должен быть соразмерно оплачен!
Ооо! А с каких пор мы супер ИТ страной стали?!! Нацкомпании и так неэффективно работают из-за управленческого состава состоящего из коке-моке, а если внедрим свои софт, то точно будет кирдык. Недавно видел таксиста, который говорил что нужно создать свой яндекс-такси, при этом сам точно 10 классов с трудом окончил. Кто далек от ИТ, запомните, создание хорошего софта, тем более производственного софта сродни космическому полету, требует столько же ресурсов, требует огромной общественной инфраструктуры. Продвинутая ИТ инфраструктура которая производит что-то никогда не появится в текущем и обозримом будущем Казахстана.
Так что эта мажилисвумен пытается продвинуть чьи то интересы что бы пилить в пустую денежку и быть "Бездонным колодцем". Нужно ставить адекватные цели и достигать их, но на такие мечтательные проекты можно безнаказанно не показывая реальных результатов пилить бесконечное бабло.
Ооо! А с каких пор мы супер ИТ страной стали?!! Нацкомпании и так неэффективно работают из-за управленческого состава состоящего из коке-моке, а если внедрим свои софт, то точно будет кирдык. Недавно видел таксиста, который говорил что нужно создать свой яндекс-такси, при этом сам точно 10 классов с трудом окончил. Кто далек от ИТ, запомните, создание хорошего софта, тем более производственного софта сродни космическому полету, требует столько же ресурсов, требует огромной общественной инфраструктуры. Продвинутая ИТ инфраструктура которая производит что-то никогда не появится в текущем и обозримом будущем Казахстана.
Так что эта мажилисвумен пытается продвинуть чьи то интересы что бы пилить в пустую денежку и быть "Бездонным колодцем". Нужно ставить адекватные цели и достигать их, но на такие мечтательные проекты можно безнаказанно не показывая реальных результатов пилить бесконечное бабло.