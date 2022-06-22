«Бездонный колодец» – депутат подвергла критике покупку нацкомпаниями иностранного софта

На уровне законодательных актов в сфере государственных закупок квазигоссектора были предусмотрены механизмы приоритетного закупа отечественного IT-продукта. С 1 апреля начали действовать все подзаконные акты. Однако законы на деле не выполняются. Например, основными закупщиками софта (60% от всех объемов в РК) квазигоскомпаниями продолжается закуп дорогостоящего иностранного программного обеспечения, а не доступных аналогов отечественных программных продуктов из вышеназванного реестра. Не работают в отрасли и так называемые оффтейк-контракты.



Депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева

Миллиарды тратятся не на разработку или приобретение. Деньги идут на консалтинг и оплату лицензий – «бездонный колодец» для любого бюджета. Еще одна очень серьезная проблема – это безопасность. Зарубежные авторы программного обеспечения не предоставляют нашим испытательным лабораториям исходные коды для оценки их информационной безопасности. По сути, мы покупаем «кота в мешке».



Екатерина Смышляева