 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
IT
Казахстан полностью перейдет на новый телефонный код +997 к январю 2025 года
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 12 Июля 2022 в 12:44:56
Полный переход на новый страновой код запланирован на январь 2025 года. Данный код Казахстан зарезервировал в 2021 году.

При этом, по информации комитета, согласно рекомендациям Международного союза электросвязи, при переходе действующий и новый код страны могут быть использованы параллельно в течение двух лет, сообщает lsm kz.

По поводу перевода международных интернет-платформ на новые телефонные коды, в ведомстве отметили, что вопрос изменения абонентского номера населения при идентификации в различных мессенджерах, социальных сетях планируется проработать с владельцами данных приложений.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 12.07.2022 в 13:39:49   # 800179
Главнре что б +7 не было что ли?
поощрить (1) | покарать
  Lukas 12.07.2022 в 17:14:02   # 800196
Цитата: Konstant от 12.07.2022 07:39:49
Главнре что б +7 не было что ли?
- ну наверно не совсем так, просто не до этого ранее было. Сейчас конечно же особенно нужно ведь хоть в чем-то проявить самостійність, лишь бы на пользу и я за братів був би радий хоть ни казах.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь