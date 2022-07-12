Казахстан полностью перейдет на новый телефонный код +997 к январю 2025 года

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danilov 12 Июля 2022 в 12:44:56
При этом, по информации комитета, согласно рекомендациям Международного союза электросвязи, при переходе действующий и новый код страны могут быть использованы параллельно в течение двух лет, сообщает lsm kz.
По поводу перевода международных интернет-платформ на новые телефонные коды, в ведомстве отметили, что вопрос изменения абонентского номера населения при идентификации в различных мессенджерах, социальных сетях планируется проработать с владельцами данных приложений.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Konstant от 12.07.2022 07:39:49- ну наверно не совсем так, просто не до этого ранее было. Сейчас конечно же особенно нужно ведь хоть в чем-то проявить самостійність, лишь бы на пользу и я за братів був би радий хоть ни казах.
Главнре что б +7 не было что ли?
Главнре что б +7 не было что ли?