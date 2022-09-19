Майнинг официально умер: все видеокарты работают в минус⁠⁠

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danilov 19 Сентября 2022 в 15:48:17
В результате The Merge у майнеров, которые были заняты добычей Ethereum, высвободилось гигантское количество видеокарт. Ещё несколько дней назад хешрейт сети Ethereum составлял 900 Тхеш/с, что эквивалентно 9,5 млн видеокарт уровня RTX 3080 или 20 млн видеокарт среднего уровня. Теперь же майнерам приходится искать другое применение этим ускорителям.
Многие майнеры надеялись, что после перехода Ethereum на алгоритм Proof-of-Stake, они смогут перевести свои мощности на добычу других альткоинов, продолжающих работать по алгоритму Proof-of-Work. Например, на такие криптовалюты как Ravencoin, ERGO, Ethereum Classic и проч. Однако этот расчёт, похоже, не сработал. Масштабный переток вычислительных мощностей привёл к резкому росту хешрейта и снижению доходности при добыче любых альткоинов. В результате, получаемое майнерами вознаграждение перестало окупать даже стоимость электроэнергии.
Портал Tom’s Hardware провёл анализ прибыльности майнинга на различных моделях графических ускорителей с использованием данных площадок NiceHash и WhatToMine. Выводы для майнеров оказались неутешительными. При стоимости электричества из расчёта 10 центов за 1 кВ·ч, а также при текущих ценах на ускорители, с помощью майнинга не получится ни заработать, ни окупить приобретённый ускоритель.
Среди 21 модели видеокарт AMD Radeon RX 6000 и NVIDIA GeForce RTX 30-й серии лишь пять из них ещё могут теоретически приносить прибыль. Например, GeForce RTX 3090, Radeon RX 6800 и RX 6800 XT, считавшиеся до The Merge наиболее прибыльными для майнинга, теперь приносят в лучшем случае прибыль в размере $0,06 в день (с вычетом затрат на электроэнергию). В этом случае потребуется более 20 лет для того, чтобы покрыть стоимость, например, Radeon RX 6800. Ниже представлена таблица с актуальными ценами на видеокарты (по данным площадки eBay) и их ежедневной прибыльностью на данный момент. В большинстве случаев она находится в минусе.
Стоит добавить, что хешрейт многих альткоинов ещё не стабилизировался, и доход от майнинга продолжит снижаться и дальше, что скорее всего сделает убыточным майнинг на любых видеокартах за исключением ситуаций, когда майнер имеет возможность пользоваться электроэнергией бесплатно. А это значит, в ближайшее время на вторичном рынке случится наплыв видеокарт после майнинга по бросовым ценам. К таким предложениям следует отнестись осторожно.
https://3dnews.ru/1074379/publikatsiya-1074379
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