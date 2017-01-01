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IT
Китай запускает глобальную телесеть для зарубежного вещания
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danilov 01 Января 2017 в 14:00:12
Центральное телевидение Китая запустит новую глобальную медиаплатформу China Global Television Network для зарубежного вещания, передает Reuters.

Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что целью запуска вещания China Global Television Network станет «позитивная пропаганда».

Целью создания является ребрендинг Китая за границей и расширение культурного влияния и китайской «мягкой силы» по всему миру. Вещание будет вестись на нескольких языках.

Запуск произойдет в новогоднюю ночь. Сама сеть будет полностью развернута в феврале 2017 года.

https://rns.online/it-and-media/Kitai-zapuskaet-globalnuyu--teleset-dlya-zarubezhnogo-veschaniya-2016-12-31/
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