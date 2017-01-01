Китай запускает глобальную телесеть для зарубежного вещания

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danilov 01 Января 2017 в 14:00:12
Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что целью запуска вещания China Global Television Network станет «позитивная пропаганда».
Целью создания является ребрендинг Китая за границей и расширение культурного влияния и китайской «мягкой силы» по всему миру. Вещание будет вестись на нескольких языках.
Запуск произойдет в новогоднюю ночь. Сама сеть будет полностью развернута в феврале 2017 года.
https://rns.online/it-and-media/Kitai-zapuskaet-globalnuyu--teleset-dlya-zarubezhnogo-veschaniya-2016-12-31/
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