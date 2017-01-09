В Казахстане заблокировали сайт с петицией против временной регистрации

А как сотрудники полиции будут доказывать, что гражданин проживает в одном и том же месте без регистрации более одного месяца?

С 1 января 2017 года действует закон, согласно которому граждане, сменившие место прописки более чем на 1 месяц

Эта норма закона никак не ударит по террористам и другим преступникам.