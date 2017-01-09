В Казахстане заблокировали сайт с петицией против временной регистрации

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 09 Января 2017 в 11:04:05
Однако по состоянию на 8 января получить доступ к нему с территории Казахстана было невозможно без применения прокси-серверов. Петиция адресована депутатам парламента Казахстана и на момент написания новости набрала свыше шести тысяч подписей.
"С 1 января 2017 года действует закон, согласно которому граждане, сменившие место прописки более чем на 1 месяц, должны регистрироваться по адресу проживания. В противном случае гражданам грозит штраф в 16 тысяч тенге. Мы считаем, что данные нормы закона серьезно ограничивают свободу передвижения граждан. Это также является грубым нарушением Международного пакта о гражданских и политических правах ООН, которые Казахстан ратифицировал. Учитывая, что сотни тысяч граждан передвигаются по стране, это нанесет им серьезный урон. Ни у всех есть возможность прописаться по месту жительства, пройти регистрацию в необходимые сроки. Ни в одном другом развитом государстве такой нормы не существует. В США, Германии, Италии, Испании, Швеции и в других странах этого нет. Граждане могут свободно перемещаться по своему государству и для этого регистрации не требуется. Регистрироваться должны иностранцы, которые временно приехали в другую страну. Почему мы, граждане Казахстана, должны проходить регистрацию в собственной стране? Неужели мы не можем свободно передвигаться, жить и работать в любой точке нашего Отечества без регистрации? Зачем создавать своим гражданам лишние волокиты и бумажные проблемы?
С 2017 года граждане 48 стран могут посетить Казахстан без визы. Гражданам некоторых государств даже предоставили возможность пребывать в нашей стране до 3 месяцев. На этом фоне выглядит абсурдным требование регистрации у казахстанских граждан в течение 1 месяца. Въезд для иностранцев в Казахстан упрощается, а для собственных граждан возводятся ненужные барьеры. Почему так происходит? Где логика и здравый смысл?
С другой стороны, как полицейские, которые должны штрафовать граждан за отстуствие регистрации, будут искать нарушителей закона? Они будут заходить в каждую квартиру и дом в поисках нарушителей? Хватит ли для этой работы сотрудников полиции? У них не осталось других обязанностей, кроме как искать незарегистрированных граждан?
А как сотрудники полиции будут доказывать, что гражданин проживает в одном и том же месте без регистрации более одного месяца? Как будут вести отсчет со дня пребывания гражданина? Что будет с гражданами, которые построили частные дома, но еще не успели узаконить свое имущество? А с теми, кто живет в дачных массивах? Кто снимает квартиры и не имеет собственного жилья? Ведь это сотни тысяч граждан по всей стране. Полицейские будут их всех задерживать и штрафовать?
Эта норма закона никак не ударит по террористам и другим преступникам. Террорист не будет регистрироваться или платить штраф. Данное нововведение никак не поможет выявить потенциальных преступников и нейтрализовать их. Наоборот, это вновь ударит по миллионам граждан, которые в силу разных обстоятельств вынуждены покинуть свои дома и населенные пункты и временно проживают в других местах. Массовые штрафы и гонения лишь усилят недовольство в обществе и приведут к напряженной обстановке. В связи с этим мы, граждане Казахстана, просим вас отменить эту норму закона", - говорится в тексте обращения.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstane-zablokirovali-sayt-petitsiey-protiv-vremennoy-309646/
Комментарии, по рейтингу, по дате
какие ска дичи придумали это
В Казахстане заблокировали сайт с петицией против временной регистрации
И этим все сказано. В правовом государстве живем, да? В светлой демократической стране. Где народ сам свою судьбу строит, да?
2) Quote:
А как сотрудники полиции будут доказывать, что гражданин проживает в одном и том же месте без регистрации более одного месяца?
Как действительно? Ведь я могу жить неделю в месте "А", три в месте "Б", потом обратно неделю в месте "А", три недели в месте "Б". И пусть хоть один сосед (свидетель) попробует доказать (подтвердить), что я жил МЕСЯЦ в своем жилье и более. Условие ведь ЕСЛИ ЖИВЕШЬ В ОДНОМ МЕСТЕ БОЛЕЕ МЕСЯЦА?
Quote:
С 1 января 2017 года действует закон, согласно которому граждане, сменившие место прописки более чем на 1 месяц
Или тут накопительно месяц прожить надо?
3) Quote:
Эта норма закона никак не ударит по террористам и другим преступникам.
Про террористов это просто отмазка. Суть - хотят отжать бабло с простого народа и расплодить коррупцию.
Цитата: Денис222 от 09.01.2017 11:41:37отжать то нужно неофициально никто не хочет с этих денег поднимать пенсии, пособия хотят в карман всё, в карман
Господа чиновники как всегда обосрались, ничего с умом, все через жопу...что придумать схему как отжать деньги у народа не могёте? А зачем Вам это все, где нужно, что то нам еще разьяснять? Издайте указ где будет сказано когда и сколько денег должен платить каждый гражданин и без объяснений... Уверен, старый все подпишет...ему на народ уже давно пох, если вообще было когда то не пох.
Господа чиновники как всегда обосрались, ничего с умом, все через жопу...что придумать схему как отжать деньги у народа не могёте? А зачем Вам это все, где нужно, что то нам еще разьяснять? Издайте указ где будет сказано когда и сколько денег должен платить каждый гражданин и без объяснений... Уверен, старый все подпишет...ему на народ уже давно пох, если вообще было когда то не пох.