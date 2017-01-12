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IT
Первый в мире робот-адвокат устроился на работу
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GoodZone 12 Января 2017 в 10:31:20
Уникальным сотрудником может похвастаться адвокатское бюро Baker & Hostetler - роботом по имени Росс. Его создала компания IBM на основе искусственного интеллекта Watson, сообщает 24.kz.

В отделе банкротства у Росса есть 50 коллег-людей, и он консультирует их поводу прецедентов, которые могут повлиять на исход того или иного дела.

Отмечается, что Росс может понимать вопросы и отвечает на них гипотезами, которые подкрепляет цитатами из узкоспециальной литературы. Более того - со временем робот будет "умнеть", так как его эффективность увеличивается с каждым обращением к нему.

Киберадвокат имеет доступ к обновлениям базы судебных разбирательств и позволяет коллегам из числа людей сохранить большое количество времени для сбора информации.

Напомним, что ранее Microsoft создал первого в мире робота -расиста и матерщинника. Целью Microsoft было вообще-то создать самообучающегося чат-бота, который общается на языке молодых людей от 18 до 24 лет. Однако буквально за сутки робот научился отборным ругательствам, расистским оскорблениям и прочим непривлекательным вещам, так что его пришлось отключить.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 12.01.2017 в 11:02:28   # 572657
Ну, в Эрмитаже, например, кошки работают. Официально, по бухгалтерским документам. Получают "зарплату" - на питание, ветеринарное обслуживание и пр.
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