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IT
Сделать временную регистрацию онлайн можно будет с 18 января
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tod777 17 Января 2017 в 15:41:34
В пилотном режиме временную регистрацию онлайн (через e-GOV ) могут запустить уже завтра, 18 января. Об этом сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев в кулуарах парламента, передает корреспондент Zakon.kz.

"Если все будет успешно протестировано, то онлайн-регистрацию мы сможем запустить в пилотном режиме уже завтра", - сказал Абаев.

Накануне глава министерства проинформировал, что в Казахстане прошли временную регистрацию уже порядка 250 тысяч человек.

http://www.zakon.kz/4839650-sdelat-vremennuju-registraciju-onlajjn.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bozon house 17.01.2017 в 15:43:38   # 574032
Все! Инет рухнет.
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  Alexy 17.01.2017 в 15:44:43   # 574033
А для этого нужно будет получить цифровую подпись, опять же, в ЦОНе!
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  bozon house 17.01.2017 в 15:46:17   # 574037
Цитата: Alexy от 17.01.2017 15:44:43
А для этого нужно будет получить цифровую подпись, опять же, в ЦОНе!
Это факт!
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  titus 17.01.2017 в 15:46:36   # 574038
А вот что с утра было написано на страничке в маил ру от егов:

Уважаемые пользователи!

Касательно многочисленных вопросов о процедуре регистрации по временному месту жительства, сообщаем следующее:

На нашем портале в онлайн-услуге по прописке НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА функция по регистрации по ВРЕМЕННОМУ месту жительства. Услуга обрабатывает запросы по регистрации только на ПОСТОЯННОЕ место жительства.

Информация, выходящая в различных СМИ о том, что через портал eGov.kz можно совершить "временную" прописку, не соответствует действительности. За оказанием данной услуги рекомендуем обращаться в ЦОН.»
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  kkafp 17.01.2017 в 17:31:32   # 574115
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  Шекспир 17.01.2017 в 18:40:38   # 574130
Типа отмазались, тупизм правительства на лицо
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