Сделать временную регистрацию онлайн можно будет с 18 января

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tod777 17 Января 2017 в 15:41:34
"Если все будет успешно протестировано, то онлайн-регистрацию мы сможем запустить в пилотном режиме уже завтра", - сказал Абаев.
Накануне глава министерства проинформировал, что в Казахстане прошли временную регистрацию уже порядка 250 тысяч человек.
http://www.zakon.kz/4839650-sdelat-vremennuju-registraciju-onlajjn.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 17.01.2017 в 15:43:38 # 574032
bozon house 17.01.2017 в 15:46:17 # 574037
Цитата: Alexy от 17.01.2017 15:44:43Это факт!
А для этого нужно будет получить цифровую подпись, опять же, в ЦОНе!
А для этого нужно будет получить цифровую подпись, опять же, в ЦОНе!
Уважаемые пользователи!
Касательно многочисленных вопросов о процедуре регистрации по временному месту жительства, сообщаем следующее:
На нашем портале в онлайн-услуге по прописке НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА функция по регистрации по ВРЕМЕННОМУ месту жительства. Услуга обрабатывает запросы по регистрации только на ПОСТОЯННОЕ место жительства.
Информация, выходящая в различных СМИ о том, что через портал eGov.kz можно совершить "временную" прописку, не соответствует действительности. За оказанием данной услуги рекомендуем обращаться в ЦОН.»