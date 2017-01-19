Антимонопольщики проанализируют решение об отмене безлимитного 4G-интернета

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 19 Января 2017 в 12:06:48
В КРЕМиЗК МНЭ РК, отвечая на официальный запрос Tengrinews.kz, сообщили, что обращения о нарушении законодательства РК в области защиты конкуренции, связанные с окончанием проведения акции "Безлимитный 4G-интернет", не поступали.
"В целях всестороннего изучения вопроса Комитетом будут направлены запросы в адрес операторов сотовой связи. (...) По итогам полученных ответов Комитетом будут проанализированы сведения на предмет соответствия законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции и приняты соответствующие решения", - говорится в ответе КРЕМиЗК МНЭ РК.
Комитет разъяснил, что по закону мобильный оператор может запускать акционные тарифные планы.
"Так, например, согласно подпункту 9 пункта 2 Правил оказания услуг сотовой связи, утвержденных приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию РК от 24 февраля 2015 года № 171, акционный тарифный план - тарифный план с льготными условиями, предлагаемый операторами сотовой связи абонентам, при согласии принятия которого абонент соблюдает требования, содержащие ограничения по периоду подключения, по сроку действия или другие ограничения", - добавили в КРЕМиЗК.
На данный момент КРЕМиЗК не обнаружил никаких нарушений законов РК со стороны мобильных операторов.
"В настоящее время по другим каким-либо основаниям, определяемым Кодексом, как нарушения конкурентного законодательства, Комитетом расследование в отношении сотовых компаний не проводится", - отметили в Комитете.
Напомним, Tele2, Altel, Beeline завершили акционную услугу "Безлимитный 4G-интернет" с 1 января, а Kcell с 10 января. Только один мобильный оператор предложил альтернативу своим абонентам: два тарифных плана с "неограниченным трафиком на LTE". На одном из них 20 гигабайт, на другом 25 гигабайт трафика гарантированы на максимальной скорости доступа, в зависимости от времени суток.
https://tengrinews.kz/internet/antimonopolschiki-proanaliziruyut-reshenie-otmene-310396/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Mitis Grek 19.01.2017 в 12:37:32 # 574743