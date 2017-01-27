До конца мая МИК разработает правила регистрации IMEI-кодов телефонов.

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Гоги80 27 Января 2017 в 16:48:18
"Первое, нами создана рабочая группа, которая разрабатывает процедуру регистрации. До конца мая правила будут разработаны и разъяснены гражданам в самой доступной форме.
Второе, нами учтен опыт регистрации по месту жительства, поэтому процедура будет максимально простой, не создаст очередей и ажиотажа.
Третье, будет учтен положительный международный опыт создания базы IMEI-кодов, в частности таких стран, как Великобритания, Турция, Азербайджан и др.
Четвертое, запуск системы должен серьезно сократить число телефонных краж. Так, после обращения жертвы в полицию украденный телефон может быть заблокирован. Фактически, кражи телефонов станут бессмысленными", - сообщил министр.
Даурен Абаев привел данные МВД по хищениям телефонов. "В нашей стране ежегодно похищается порядка 60 тысяч телефонов, а процент возврата - менее 5%. Более того, в большинстве случаев жертвами кражи телефонов являются наши дети. Теперь же у нас будет серьезный инструмент обезопасить их от столкновения с преступниками", - отметил он.
Источник: ИА "Казинформ"
Комментарии, по рейтингу, по дате
МишкаНаСевер 27.01.2017 в 17:04:41 # 576577
Так, после обращения жертвы в полицию украденный телефон может быть заблокирован. Фактически, кражи телефонов станут бессмысленными"Это программа по созданию рабочих мест, не верю, что в стране не найдется умельцев по разблокировке которые и откроют свои мастерские.