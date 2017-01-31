Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
IT
Названы причины хакерских атак на сайты госорганов Казахстана
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 31 Января 2017 в 12:29:54
В настоящее время принимаются все необходимые меры с ответственными лицами по недопущению подобных инцидентов в будущем.

Причины хакерской атаки на сайты госорганов Казахстана связали со слабой IT-безопасностью. Как прокомментировали в Министерстве информации и коммуникаций, владельцам ресурсов направлены уведомления для устранения последствий взлома, сообщает МИА "Казинформ".

Как сообщили в пресс-службе Министерстве информации и коммуникаций, на прошедших выходных зафиксирован взлом интернет-ресурсов местных исполнительных и местных представительных органов, а также подведомственных организаций центральных госорганов. По уточненным данным, Службой реагирования на компьютерные инциденты РГП «ГТС» МИК РК зафиксированы взломы 21 интернет-ресурса.

«По всем произошедшим инцидентам владельцам ресурсов направлены уведомления с целью устранения последствий взлома. По имеющимся данным, большинство интернет-ресурсов расположены на одном сервере и имеют одинаковые уязвимости. Данные случаи стали возможными из-за отсутствия контроля со стороны владельцев интернет-ресурсов за своевременным обновлением системы управления содержимым (CMS), обеспечением надлежащей защиты, своевременным обнаружением инцидента, заключения договоров на сопровождение интернет-ресурсов с недобросовестными поставщиками», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отмечается, в настоящее время принимаются все необходимые меры с ответственными лицами по недопущению подобных инцидентов в будущем.

http://www.inform.kz/ru/nazvany-prichiny-hakerskih-atak-na-sayty-gosorganov-kazahstana_a2994025
Комментарии, по рейтингу, по дате
  DmD 31.01.2017 в 13:52:59   # 577269
Да хрена там взламывать! Уровень IT шников в этих органах на 0. Покажите где в РК готовят в вузах специалистов по IT безопасности?
Вот список из 25 самых популярных паролей в мире:
password,123456,12345678,1234,qwerty,12345,dragon,
pussy,baseball,football,letmein,monkey,696969,abc123,
mustang,michael,shadow,master,jennifer,111111,2000,
jordan,superman,harley,1234567,

Так что будьте осторожны и не забывайте проверить надёжность своего пароля.
поощрить (1) | покарать
  Fotinij 31.01.2017 в 14:29:52   # 577278
И после этого они будут ещё и отпечатки пальцев хранить?! Хрена им, а не отпечатки! Пусть вначале выйдут на должный уровень.
поощрить (2) | покарать
  MrX 31.01.2017 в 16:34:00   # 577320
Цитата: Fotinij от 31.01.2017 14:29:52
И после этого они будут ещё и отпечатки пальцев хранить?! Хрена им, а не отпечатки! Пусть вначале выйдут на должный уровень.


Отпечатки пальцев уже катают.... думаю скоро придумают в целях профилактики износов еще и члены отпечатывать ))))
поощрить | покарать
  Викторовна 31.01.2017 в 16:56:24   # 577335
MrX , это-ж какие должны быть аппараты... Фиксировать размеры от пипетки до сексшоповского..
поощрить | покарать
  старик 31.01.2017 в 17:13:23   # 577342
Quote:
И после этого они будут ещё и отпечатки пальцев хранить?!
А что , Вам обещали, что кто то будет их хранить?
поощрить | покарать
  Manitu 31.01.2017 в 17:13:51   # 577343
Цитата: Викторовна от 31.01.2017 16:56:24
MrX , это-ж какие должны быть аппараты... Фиксировать размеры от пипетки до сексшоповского..

У Вас такая осведомлённость в размерах.
поощрить | покарать
  старик 31.01.2017 в 17:15:24   # 577344
Quote:
MrX , это-ж какие должны быть аппараты... Фиксировать размеры от пипетки до сексшоповского
Надо же придумать и аппараты для фиксации ваших аппаратов. Извините за грубую шутку.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь