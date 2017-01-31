Названы причины хакерских атак на сайты госорганов Казахстана

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Гость 31 Января 2017 в 12:29:54
Причины хакерской атаки на сайты госорганов Казахстана связали со слабой IT-безопасностью. Как прокомментировали в Министерстве информации и коммуникаций, владельцам ресурсов направлены уведомления для устранения последствий взлома, сообщает МИА "Казинформ".
Как сообщили в пресс-службе Министерстве информации и коммуникаций, на прошедших выходных зафиксирован взлом интернет-ресурсов местных исполнительных и местных представительных органов, а также подведомственных организаций центральных госорганов. По уточненным данным, Службой реагирования на компьютерные инциденты РГП «ГТС» МИК РК зафиксированы взломы 21 интернет-ресурса.
«По всем произошедшим инцидентам владельцам ресурсов направлены уведомления с целью устранения последствий взлома. По имеющимся данным, большинство интернет-ресурсов расположены на одном сервере и имеют одинаковые уязвимости. Данные случаи стали возможными из-за отсутствия контроля со стороны владельцев интернет-ресурсов за своевременным обновлением системы управления содержимым (CMS), обеспечением надлежащей защиты, своевременным обнаружением инцидента, заключения договоров на сопровождение интернет-ресурсов с недобросовестными поставщиками», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Как отмечается, в настоящее время принимаются все необходимые меры с ответственными лицами по недопущению подобных инцидентов в будущем.
http://www.inform.kz/ru/nazvany-prichiny-hakerskih-atak-na-sayty-gosorganov-kazahstana_a2994025
Комментарии, по рейтингу, по дате
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Цитата: Fotinij от 31.01.2017 14:29:52
И после этого они будут ещё и отпечатки пальцев хранить?! Хрена им, а не отпечатки! Пусть вначале выйдут на должный уровень.
И после этого они будут ещё и отпечатки пальцев хранить?! Хрена им, а не отпечатки! Пусть вначале выйдут на должный уровень.
Отпечатки пальцев уже катают.... думаю скоро придумают в целях профилактики износов еще и члены отпечатывать ))))
Викторовна 31.01.2017 в 16:56:24 # 577335
И после этого они будут ещё и отпечатки пальцев хранить?!А что , Вам обещали, что кто то будет их хранить?
Цитата: Викторовна от 31.01.2017 16:56:24
MrX , это-ж какие должны быть аппараты... Фиксировать размеры от пипетки до сексшоповского..
MrX , это-ж какие должны быть аппараты... Фиксировать размеры от пипетки до сексшоповского..
У Вас такая осведомлённость в размерах.
MrX , это-ж какие должны быть аппараты... Фиксировать размеры от пипетки до сексшоповскогоНадо же придумать и аппараты для фиксации ваших аппаратов. Извините за грубую шутку.