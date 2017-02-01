Единая трудовая биржа Казахстана

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Гость 01 Февраля 2017 в 14:11:56
По словам Даулета Аргандыкова, выступившего накануне на форуме строительных компаний в Атырау, успех любого проекта во многом зависит от наличия квалифицированных кадров.
- Для привлечения большого потока соискателей необходимо грамотно выстроить каналы взаимодействия - это размещение рекламы, первичный отбор, работа с центрами занятости и частными рекрутинговыми агентствами, - сказал он. - Все это требует огромных человеческих и финансовых затрат. Мы хотели бы помочь вам в решении данных вопросов.
Все резюме и вакансии предлагается аккумулировать на функционирующем с 2013 года портале enbek.kz, на котором бесплатно публикуются вакансии и резюме от соискателей и работодателей, центров занятости, частных агентств и т. д.
- Подготовлен пакет изменений в законодательство о занятости, который предусматривает подачу сведений о вакансиях, включая текущие и перспективные, через портал enbek.kz, - отметил Даулет Аргандыков. - Это позволит полностью исключить бумажную волокиту и облегчить работу бизнесу. Центры занятости и частные агентства смогут через портал находить специалистов по имеющимся вакансиям, это же смогут сделать и сами работодатели, разместив объявление в “личном кабинете”. Мы уже работаем над тем, чтобы портал объединил все сведения о вакансиях и соискателях в интернет-пространстве. Для этого важна полная картина о соискателях, поэтому вводится обязательность заполнения отдельных полей.
Мадина АИМБЕТОВА
http://www.time.kz/articles/zloba/2017/01/31/kto-kliknet-tot-dobetsja
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Livi от 01.02.2017 14:26:37
Зашла на сайт,по мне так не очень удобный.Привыкла к hh
Зашла на сайт,по мне так не очень удобный.Привыкла к hh
Hh требует с работодателя 30000 за неделю. Так что советую olx и другие мониторить