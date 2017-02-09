В 2016 году казахстанские интернет-ресурсы удалили более 110 тысяч материалов с противоправным контентом

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едридмадрид 09 Февраля 2017 в 12:28:38
"В 2016 году в адрес собственников и администрации интернет-ресурсов было направлено около 500 писем-уведомлений в отношении более 150 тысяч информационных материалов.
В результате собственниками удалено свыше 110 тысяч противоправных материалов, содержащих признаки пропаганды идеи терроризма и религиозного экстремизма, культа жестокости, насилия и суицида", - сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев в ходе расширенного заседания коллегии.
Он отметил, что помимо этого вынесены предписания в отношении более 31 тысячи информационных материалов, в числе которых 26 тысяч содержали пропаганду культа жестокости, насилия, суицида и другое. В судебные органы подано 17 исковых заявлений в отношении 164 ссылок и интернет-ресурсов, по которым вынесены соответствующие решения.
"Министерством на постоянной основе ведётся мониторинг информационного поля на предмет соблюдения требования законодательства, и это особенно актуально в последнее время.
Объемы противоправного контента приняли беспрецедентные масштабы, и их деструктивное влияние на наших граждан, особенно подростков и детей, нельзя недооценивать. Вы это прекрасно знаете.
В рамках борьбы с противоправным контентом министерством налажено тесное сотрудничество с ведущими зарубежными социальными сетями и поисковыми службами. Эта работа будет продолжена", - добавил глава МИК РК.
http://www.inform.kz/ru/o-bor-be-s-kul-tom-zhestokosti-v-smi-rasskazal-dauren-abaev_a2997511