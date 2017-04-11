Приложение «Qamqor» - защита бизнеса

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 11 Апреля 2017 в 16:21:51
Так, на мобильный телефон бизнесмена, в случае назначения проверки его деятельности будет приходить Puch-уведомление с текстом «к Вам придут с проверкой».
В данном приложении отражены сведения о лицах участвующих в проверке, сроках, правовых основаниях, предмете проверки.
Предпринимателю предоставлена возможность направить в режиме онлайн жалобу о нарушениях, как до начала проверки, так и в ходе проведения.
Сообщения о допущенных нарушениях будут незамедлительно поступать в территориальные подразделения Комитета для оперативного реагирования.
Кроме того, в приложении предусмотрено поле «вопрос-ответ» и чат по которому предприниматель может в онлайн режиме задать вопрос.
Прокурор отдела Управление Комитета
по правовой статистике и
специальным учетам
Генеральной Прокуратуры
Республики Казахстан
Жанабекова Г.А
Комментарии, по рейтингу, по дате