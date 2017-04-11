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Приложение «Qamqor» - защита бизнеса
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danilov 11 Апреля 2017 в 16:21:51
В помощь предпринимателям Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан разработано мобильное приложение «Qamqor», которое можно установить через любое мобильное приложение.

Так, на мобильный телефон бизнесмена, в случае назначения проверки его деятельности будет приходить Puch-уведомление с текстом «к Вам придут с проверкой».
В данном приложении отражены сведения о лицах участвующих в проверке, сроках, правовых основаниях, предмете проверки.

Предпринимателю предоставлена возможность направить в режиме онлайн жалобу о нарушениях, как до начала проверки, так и в ходе проведения.

Сообщения о допущенных нарушениях будут незамедлительно поступать в территориальные подразделения Комитета для оперативного реагирования.

Кроме того, в приложении предусмотрено поле «вопрос-ответ» и чат по которому предприниматель может в онлайн режиме задать вопрос.

Прокурор отдела Управление Комитета
по правовой статистике и
специальным учетам
Генеральной Прокуратуры
Республики Казахстан
Жанабекова Г.А
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