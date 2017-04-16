В США умер один из создателей интернета

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Гость 16 Апреля 2017 в 14:32:58
Тейлор работал на Министерство обороны США. В 1960-х годах он запустил прототип сети интернет ARPANET. Затем он работал в Xerox Palo Alto Research Center (Xerox PARC), где Тейлор руководил командой, которая разрабатывала персональный компьютер, технологию по передаче данных Ethernet и компьютерный дисплей. В 1968 году он написал: «Через несколько лет люди смогут общаться более эффективно с помощью машин, чем с глазу на глаз».
http://www.ratel.kz/planeta/v_ssha_umer_odin_iz_sozdatelej_interneta_
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