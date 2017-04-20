Установить GPS на машины скорой помощи предложил мажилисмен.

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Гоги80 20 Апреля 2017 в 08:30:51
«Во всех наших областных центрах надо сделать такое. Вот здесь, используя такой заём, надо вводить. Чтобы понимать: какая ближайшая карета скорой помощи, какая её специализация, должна доехать. Мы можем много говорить на эту тему. Для простого человека важно, чтобы он снял трубку, позвонил, вызвал бригаду скорой помощи - и она в кратчайшие сроки доехала. Причём должна приехать та, которая специализируется по признакам, по которым был звонок от гражданина», - сказал Н.Нигматулин, обращаясь к министру здравоохранения РК Ельжану Биртанову в ходе пленарного заседания Мажилиса.
На заседании был одобрен проект Закона «О ратификации Соглашения о займе (Проект социального медицинского страхования) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития». Министр, отвечая на вопросы депутатов, отметил, что основная проблема с поздним доездом скорой помощи связана с тем, что машины едут на вызовы, когда на самом деле не требуется экстренная медицинская помощь.
В рамках проекта будет создан call-центр для взаимодействия с региональными центрами и координации их деятельности, чтобы часть звонков передавать на уровень базовых поликлиник и стационары регионов. Это позволит снять нагрузку со скорой помощи и поможет обеспечить своевременный доезд на вызовы.
В своем докладе по законопроекту Е.Биртанов сообщил, что сумма займа составляет 80 миллионов долларов США. Сумма софинансирования Республикой Казахстан - 10 миллионов. Ставка вознаграждения - 2,3 процента, срок погашения - 15 лет, включая пятилетний льготный период. Дата завершения займа - 30 июня 2021 года. Главная цель проекта - повысить доступность системы социального медицинского страхования.
Источник: МИА "Казинформ"