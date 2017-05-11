Российские рынки потеряли связь со SWIFT

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danilov 10 Мая 2017 в 23:20:29
НДР, который входит в группу Московская биржа, имеет статус центрального депозитария РФ, проводит все биржевые расчеты и большую часть внебиржевых сделок как по российским, так и по иностранным ценным бумагам, заявил о потере подключения к SWIFT в 13.20 мск.
По данным депозитария, сбой связан с повреждением каналов связи. Помимо SWIFT недоступны также "часть депозитарных сервисов НРД".
"В настоящее время производятся оперативные переключения систем и сервисов на резервный центр обработки данных", - говорится в сообщении НРД.
Изначально восстановление восстановление на 13.30 мск. Позднее время устранения сбоя перенесли на 14.30 мск.
http://www.finanz.ru/novosti/
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Сладкая Вата 11.05.2017 в 01:35:22 # 602436