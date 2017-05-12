Путин подписал указ о запрете анонимности в интернете

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 12 Мая 2017 в 09:55:18
Это следует из «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы», опубликованной на сайте президента.
Изменения коснутся новостных агрегаторов, соцсетей, интернет-ТВ, мессенджеров и «сайтов в сети интернет».
В документе отмечается, что такие меры нужны для «формирования в России информационного пространства, учитывающего потребности граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений».
В указе предлагается принять меры, которые исключат анонимность пользователей сети, а также их «безответственность и безнаказанность».
https://izvestia.ru/news/703694
Комментарии, по рейтингу, по дате
Вот и п....ц троллям
Наши через полгода примут такой же законопроект
Это не СССР 2.0 а скоро почти КНДР будет. И поверьте, это борьба не с троллями.
Цитата: wde от 12.05.2017 10:23:28
борьба с ветряными мельницами. Хотят как в Китае, только не обладают такими средствами. Обосрется Путин в очередной раз как и с пакетом Яровой. В принципе и наши обосрались, хотя снова что-то пытаются пропихнуть..
Это не СССР 2.0 а скоро почти КНДР будет. И поверьте, это борьба не с троллями.
борьба с ветряными мельницами. Хотят как в Китае, только не обладают такими средствами. Обосрется Путин в очередной раз как и с пакетом Яровой. В принципе и наши обосрались, хотя снова что-то пытаются пропихнуть..
Это не СССР 2.0 а скоро почти КНДР будет. И поверьте, это борьба не с троллями.
пффф... в самой демократичной и свободной стране в тырнете следят похлеще чем у нас...