Путин подписал указ о запрете анонимности в интернете

борьба с ветряными мельницами. Хотят как в Китае, только не обладают такими средствами. Обосрется Путин в очередной раз как и с пакетом Яровой. В принципе и наши обосрались, хотя снова что-то пытаются пропихнуть..Это не СССР 2.0 а скоро почти КНДР будет. И поверьте, это борьба не с троллями.