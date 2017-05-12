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IT
Путин подписал указ о запрете анонимности в интернете
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danilov 12 Мая 2017 в 09:55:18
Российский президент Владимир Путин подписал указ против анонимности в интернете, а также об урегулировании сервисов, похожих на СМИ.

Это следует из «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы», опубликованной на сайте президента.

Изменения коснутся новостных агрегаторов, соцсетей, интернет-ТВ, мессенджеров и «сайтов в сети интернет».

В документе отмечается, что такие меры нужны для «формирования в России информационного пространства, учитывающего потребности граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений».

В указе предлагается принять меры, которые исключат анонимность пользователей сети, а также их «безответственность и безнаказанность».

https://izvestia.ru/news/703694
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Marvel 12.05.2017 в 10:01:22   # 602696


Вот и п....ц троллям

Наши через полгода примут такой же законопроект
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  wde 12.05.2017 в 10:23:28   # 602703
борьба с ветряными мельницами. Хотят как в Китае, только не обладают такими средствами. Обосрется Путин в очередной раз как и с пакетом Яровой. В принципе и наши обосрались, хотя снова что-то пытаются пропихнуть..
Это не СССР 2.0 а скоро почти КНДР будет. И поверьте, это борьба не с троллями.
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  КЕДЫ 12.05.2017 в 10:28:20   # 602707
А как это будет выглядеть? Я не понимаю. Если кто объяснит- спасибо.
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  Aboka 12.05.2017 в 10:28:53   # 602708
Опять начнут надписями гадить заборы
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  Desperado 12.05.2017 в 10:35:17   # 602712
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  SVOY 12.05.2017 в 10:40:32   # 602716
Верной дорогой идет мистер Пу. Добрые фильмы про Сталина, пакет Яровой,теперь это. Народ стерпит? Думаю,Да. Либералы все постепенно выедут из страны. Кто не выедет того в психушку или тюрьму. И заживет народ счастливой жизнью.
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  332-712 12.05.2017 в 10:44:35   # 602721
Цитата: wde от 12.05.2017 10:23:28
борьба с ветряными мельницами. Хотят как в Китае, только не обладают такими средствами. Обосрется Путин в очередной раз как и с пакетом Яровой. В принципе и наши обосрались, хотя снова что-то пытаются пропихнуть..
Это не СССР 2.0 а скоро почти КНДР будет. И поверьте, это борьба не с троллями.


пффф... в самой демократичной и свободной стране в тырнете следят похлеще чем у нас...
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  Dron2191 12.05.2017 в 11:07:13   # 602725
В феврале 2017 был опубликован приказ председателя Комитета национальной безопасности Карима Масимова об утверждении нового технического регламента. Документ обязывает операторов связи обеспечить техническую возможность по сбору и хранению служебной информации об абонентах для проведения оперативно-розыскных мероприятий. В частности, техрегламент обязывает иметь оборудование, «обеспечивающее перехват, запись, хранение, прослушивание, просмотр, запись (экспорт) на внешние носители… произведенных аудио- и видеопереговоров, SMS…». То же касается информации, переданной по интернету. https://forbes.kz/process/technologies/vladeltsa_kcell_bespokoit_novyiy_pr ikaz_glavyi_knb_kazahstana/
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