AMD предлагает новые 12 и 16 ядерные процессоры на сотни долларов дешевле аналогичных от Intel

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 15 Июля 2017 в 22:32:08
Первый, «младший» 12 ядерный, 24-х потоковый чип Ryzen Threadripper 1920X, с базовой частотой 3.5 ГГц (возможно увеличение до 4.0 ГГц), будет продаваться в США по $799. Аналогичный по техническим параметрам чип от Intel — Core i9-7920X стоит на 400 долларов дороже ($1199).
Если сравнивать процессор от компании AMD с 16 ядрами, 32 -мя потоками и 3.4 ГГц базовой и 4.0 разогнанной частотой, оценённый в $999 с аналогичным чипом от Intel — Core i9-7960X, то разница составит уже 700 долларов в пользу AMD (Intel Core i9-7960X предлагается за $1699).
Компания AMD заявила, что новые процессоры можно ожидать в торговых сетях уже в августе текущего года.
Источник: 24gadget
Комментарии, по рейтингу, по дате