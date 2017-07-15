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IT
AMD предлагает новые 12 и 16 ядерные процессоры на сотни долларов дешевле аналогичных от Intel
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danilov 15 Июля 2017 в 22:32:08
Конкурентная борьба двух гигантов AMD и Intel продолжается и с мая текущего года затронула финансовые показатели на новые мощные 12 и 16 ядерные процессоры, когда компания AMD анонсировала выпуск высокопроизводительных чипов Threadripper. Теперь, когда стоимость новинок официально обнародована, известен победитель «ядерной» гонки. Цена чипов от AMD оказалась на несколько сотен долларов ниже, чем аналогичные Core i9 от Intel.

Первый, «младший» 12 ядерный, 24-х потоковый чип Ryzen Threadripper 1920X, с базовой частотой 3.5 ГГц (возможно увеличение до 4.0 ГГц), будет продаваться в США по $799. Аналогичный по техническим параметрам чип от Intel — Core i9-7920X стоит на 400 долларов дороже ($1199).

Если сравнивать процессор от компании AMD с 16 ядрами, 32 -мя потоками и 3.4 ГГц базовой и 4.0 разогнанной частотой, оценённый в $999 с аналогичным чипом от Intel — Core i9-7960X, то разница составит уже 700 долларов в пользу AMD (Intel Core i9-7960X предлагается за $1699).

Компания AMD заявила, что новые процессоры можно ожидать в торговых сетях уже в августе текущего года.

Источник: 24gadget
Комментарии, по рейтингу, по дате
  decoder 15.07.2017 в 23:19:50   # 616889
Не знаю почему, но мне всегда нравилась AMD. IBM хорошая фирма, но переплачивать за "имя"...
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