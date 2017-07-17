Полицейские будут составлять протокола в электронном формате

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едридмадрид 17 Июля 2017 в 17:29:42
Заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Баглан Бекбауов рассказал о том, как будет работать эта система.
- Протокол подписывается ЭЦП инспектора и в режиме реального времени попадает в базу данных. Ознакомление с протоколом правонарушитель подтверждает своей подписью в электронной форме с помощью стилуса. Кроме этого, ему выдается бумажный экземпляр, второй экземпляр с живой подписью нарушителя остается у инспектора, - сказал он.
По информации Бекбауова, электронный протокол будет направляться на электронную почту правонарушителя, а на его сотовый телефон будет приходить уведомление.
- Оно будет приходить в формате о статусе протокола. Если у гражданина имеется смартфон либо мобильное устройство с выходом в интернет, то по указанной ссылке в СМС-уведомлениях можно будет посмотреть сам электронный протокол, - пояснил он.
Представитель Генеральной прокуратуры пояснил, что в данный момент запускается лишь пилотный проект.
- Пилотный проект по заполнению электронных протоколов начинается именно в ОВД. Это первый этап большого проекта по созданию электронного административного производства. В рамках данного этапа Комитетом совместно с МВД РК для сотрудников дорожной патрульной службы разработано мобильное приложение по составлению электронных протоколов на мобильных устройствах. Оно позволяет за минимальное количество времени составить протокол в электронном формате, - отметил он.
По словам Бекбауова, органами внутренних дел ежегодно составляется более 3,5 млн административных дел, что составляет более 87% от всех дел. Накладывается административных штрафов на сумму более 26 млрд тенге, из которых взыскивается лишь половина.
Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов также прокомментировал запуск проекта по переводу административного производства в электронный формат
- Внедрение этой практики позволит нам ускорить работу наших полицейских и исключает излишнюю бумажную работу. Естественно, все, что говорилось, сейчас это делается, но в реальном времени. Пока позвонит дежурному, узнает, что перед ним злостный нарушитель или, не зная его, совсем неправильную квалификацию сделает. То есть мы облегчаем в течении трех минут вот эту работу. Поэтому спасибо большое работникам Генеральной прокуратуры, хорошо поддержал акимат эту идею, - сказал министр.
Вместе с тем, Касымов подчеркнул, что внедрение новшества потребует дополнительных материальных затрат.
- Сейчас приобрели 50 планшетов, 50 терминалов. До конца года нам акимат обещает 150, но чтобы стопроцентно работали наши астанинские полицейские, им нужно 283. Для того, чтобы в Казахстане это запустить, нам нужно 2971, общая цена вопроса где-то 874 млн тенге. Я думаю, в любом случае, это все содержится за счет местных бюджетов, если акимы нас поддержат, мы облегчим работу, - отметил глава МВД. По его словам, система увеличит прозрачность работы полиции. Напомним, в органах внутренних дел РК запускается пилотный проект по переводу административного производства на электронный формат.
http://www.inform.kz/ru/policeyskie-budut-sostavlyat-protokola-v-elektronnom-formate_a3046153
Комментарии, по рейтингу, по дате
Sr. Leonsio 17.07.2017 в 20:02:47 # 617279
Будут составлять что? ПротоколЫ!
Тоже самое касается договоров.