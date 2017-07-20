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IT
Майнеры принесли NVIDIA и AMD почти 1млрд$ прибыли.
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danilov 20 Июля 2017 в 17:37:56
Пока майнеры паникуют из-за падения курса криптовалют, NVIDIA и AMD подсчитывают прибыль от продажи своих видеокарт. По информации Bloomberg, за второй квартал этого года дополнительная выручка компаний на фоне «майнингового бума» составит около 875 миллионов долларов

Как отмечают специалисты, эта сумма приблизительно равна выручке AMD от продажи видеокарт за весь прошлый год, а для NVIDIA это — половина квартальной выручки. Однако 875 миллионов — лишь предварительная сумма, окончательные финансовые результаты второго квартала компании представят в отчетах 25 июля

NVIDIA никак не прокомментировала дополнительные доходы от криптовалютного рынка, а вот представители AMD заявили, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, «приоритетным рынком для компании остается игровой»

https://news.rambler.ru/scitech/37436527-maynery-prinesli-nvidia-i-amd-pochti-milliard-dollarov/?utm_medium=read_more&utm_content=news&utm_source=copylink
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