Майнеры принесли NVIDIA и AMD почти 1млрд$ прибыли.

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danilov 20 Июля 2017 в 17:37:56
Как отмечают специалисты, эта сумма приблизительно равна выручке AMD от продажи видеокарт за весь прошлый год, а для NVIDIA это — половина квартальной выручки. Однако 875 миллионов — лишь предварительная сумма, окончательные финансовые результаты второго квартала компании представят в отчетах 25 июля
NVIDIA никак не прокомментировала дополнительные доходы от криптовалютного рынка, а вот представители AMD заявили, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, «приоритетным рынком для компании остается игровой»
https://news.rambler.ru/scitech/37436527-maynery-prinesli-nvidia-i-amd-pochti-milliard-dollarov/?utm_medium=read_more&utm_content=news&utm_source=copylink
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