Спецслужбы США закрыли в дарквебе площадку с 200 тыс. пользователей

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danilov 21 Июля 2017 в 16:26:05
Правоохранители США закрыли крупнейший сервис на рынке теневой интернет-торговли — AlphaBay, который занимался распространением и продажей наркотиков и оружия, а также похищением данных, об этом говорится в сообщении Минюста США.
Ведомство приняло решение о закрытии площадки после того, как закончилось международное расследования деятельности сервисов, говорится в сообщении. Минюст США называет AlphaBay крупнейшим участником криминального рынка в интернете. Следствие установило, что площадка успешно работала в течение двух лет — они продавали тяжелые наркотики, среди которых фентанил и героин, а также контрафактные товары, похищенные документы, вредоносное программное обеспечение и прочие продукты, необходимые для взлома компьютеров.
«Международная операция по захвату инфраструктуры AlphaBay возглавлялась Соединенными Штатами с привлечением к сотрудничеству правоохранительных органов Таиланда, Нидерландов, Литвы, Канады, Великобритании и Франции, а также европейского правоохранительного агентства Европол», — говорится в сообщении Минюста.
«Мы знаем о нескольких американцах, которые были убиты наркотиками, купленными с помощью AlphaBay. Одной из жертв на момент смерти было 18 лет — она погибла в феврале от передозировки мощным синтетическим опиоидом, который она купила на AlphaBay», — заявил генеральный прокурор США Джефф Сешнс, комментируя операцию.
Сешнс назвал ее «одним из самых важных уголовных расследований в этом году». По словам генпрокурора, силовики «сталкиваются с новым вызовом со стороны преступников и транснациональных незаконных организаций, которые думают, что могут совершать свои свои действия в дарквебе безнаказанно». По его словам, дарквеб — не место, где можно спрятаться.
По данным Европола, на AlphaBay во время его закрытия нашли более 250 тыс. наименований наркотиков и других токсичных химических веществ, запрещенных к продаже и распространению. По словам одного из сотрудников закрытой площадки, на ней было зарегистрировано порядка 200 тыс. пользователей и 40 тыс. поставщиков.
Исследованием работы незаконных сервисов занимались ФБР, Агентство США по борьбе с наркотиками и Национальная полиция Нидерландов. Они установили личность предполагаемого администратора AlphaBay — это 25-летний Александр Казес из Канады. По информации издания, он был арестован в Таиланде 5 июля при участии властей США, Канады и Таиланда. Через некоторое время после ареста Казес был найден мертвым в одной из тюрем в Бангкоке. Предположительно он покончил жизнь самоубийством.
http://www.rbc.ru/society/20/07/2017/5970c4279a79475dfe051d16?from=main
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