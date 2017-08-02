В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в Казахстане

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Любитель ММА 02 Августа 2017 в 17:40:50
Соответствующее постановление правительства Казахстана от 27 июля 2017 года опубликовано на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов "Әділет".
Правительство РК постановило переименовать республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Государственная техническая служба" Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Государственная техническая служба" Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и определить КНБ РК уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении предприятия.
"Министерству информации и коммуникаций Республики Казахстан совместно с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить принятие мер по передаче в Комитет национальной безопасности Республики Казахстан оборудования для реализации проектов централизованного управления сетями телекоммуникаций, единого шлюза доступа к Интернету, службы реагирования на компьютерные инциденты и Центра мониторинга информационных систем", - говорится в постановлении.
По данным официального сайта Государственной технической службы, предприятие осуществляет деятельность в сфере информатизации, электронного документа и электронной цифровой подписи, в области связи, телерадиовещания. Миссия службы - способствовать организации, формированию, развитию и обеспечению безопасности информационного пространства и инфраструктуры связи Республики Казахстан.
Tengrinews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
xxxBratanxxx 02.08.2017 в 17:48:40 # 621964
Nightwalker 02.08.2017 в 17:54:21 # 621970
Цитата: xxxBratanxxx от 02.08.2017 17:48:40
РЕБЯТА теперь с коментами только как на телеканале Хабар
РЕБЯТА теперь с коментами только как на телеканале Хабар