К личным данным казахстанцев откроется доступ третьим лицам.

Мы хотим, чтобы он один раз получил цифровую подпись, консультацию и научился сам, чтобы второй раз человек к нам не приходил. Ежегодно мы оказываем 8 млн консультаций, наша задача, чтобы люди, получив консультацию, получили здесь услуги и уже не приходили к нам в будущем, а пользовались ими из дома и на работе

Quote: