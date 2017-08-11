К личным данным казахстанцев откроется доступ третьим лицам.

Quote:
Мы хотим, чтобы он один раз получил цифровую подпись, консультацию и научился сам, чтобы второй раз человек к нам не приходил. Ежегодно мы оказываем 8 млн консультаций, наша задача, чтобы люди, получив консультацию, получили здесь услуги и уже не приходили к нам в будущем, а пользовались ими из дома и на работе
маразм крепчал... а если у человека нет компьютера дома, и он устраивается работать не в офис? купите ему тогда компьютер и подключите к интернет сети. они уже не хотят оказывать гос услуги. иж ты. альтернатива в любом случае нужна - это наше конституционное право!