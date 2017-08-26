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IT
Уникальные конвертеры создаются в Казахстане
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Гость 26 Августа 2017 в 12:12:59
В Костанайской области при бюджетной поддержке будет создано ноу-хау - мобильное приложение для перехода казахского языка на латинский шрифт.

Оригинальная идея о создании программы для смартфонов, которая облегчит пользователям переход на латиницу, уже поддержана Костанайским облуправлением развития языков. На реализацию проекта предусмотрены госсредства (600 тысяч тенге), которые будут разыграны на специальном тендере.
По словам руководителя управления по развитию языков Гулжан МЕНДЕКИНОВОЙ, конкурс госзакупок на разработку необычного приложения будет проведен до конца ноября текущего года.

- Инициатива создания программы “Рухани жангыру Костанай” (название тестовое) принадлежит костанайцам, - подчеркнула Мендекинова. - Однако свои версии разработок участники конкурса смогут начать лишь после утверждения единого латинского шрифта и алфавита для госязыка. По планам это должно произойти уже в этом году.

Стас КИСЕЛЁВ, Костанай
http://www.time.kz/articles/zloba/2017/08/25/mobilnij-perehod
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dior 26.08.2017 в 18:45:00   # 627156
Подождите, не спешите. Не спешите с переходом пожалуйста. Мне нужно время закончить все дела и уехать из страны. Я не знаю латынь. Мне тяжело будет делопроизводство заполнять на латыни.
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  андремас 26.08.2017 в 19:34:10   # 627161
Уникальные!
Уже нашлись умельцы, 600к в , стружки будет!
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  Беня Ладен 26.08.2017 в 19:48:26   # 627162
Цитата: Dior от 26.08.2017 18:45:00
Подождите, не спешите. Не спешите с переходом пожалуйста. Мне нужно время закончить все дела и уехать из страны. Я не знаю латынь. Мне тяжело будет делопроизводство заполнять на латыни.

Оставайтесь, латынь не вводится.
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  Dior 26.08.2017 в 22:32:15   # 627183
Цитата: Беня Ладен от 26.08.2017 19:48:26
Цитата: Dior от 26.08.2017 18:45:00
Подождите, не спешите. Не спешите с переходом пожалуйста. Мне нужно время закончить все дела и уехать из страны. Я не знаю латынь. Мне тяжело будет делопроизводство заполнять на латыни.

Оставайтесь, латынь не вводится.

Ок, но если, что я на чемоданах
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