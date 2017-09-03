В сеть попали личные данные тысяч американских военных и разведчиков

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danilov 03 Сентября 2017 в 22:50:19
По данным издания, адреса, номера телефонов, электронная почта и резюме служащих армии США собирались для рекрутинговой компании. Вся информация была размещена в облачном хранилище, откуда можно было свободно скачать все материалы.
Ошибку в системе защиты данных в июле этого года заметил сотрудник фирмы Upguard Крик Викери. Однако убрать материалы из общего доступа получилось только в августе из-за путаницы с установлением источника утечки.
РИА Новости