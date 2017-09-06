Что казахстанцы искали в интернете в августе

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едридмадрид 05 Сентября 2017 в 19:42:42
Топ-10 тем, которые сильнее всего выросли в поиске Яндекса в августе
1. «Игра престолов», 7 серия 7 сезона.
2. Результаты конкурса образовательных грантов
в Казахстане.
3. Актриса Вера Глаголева (в связи со смертью).
4. Премьера фильма «Телохранитель киллера».
5. Премьера фильма «Валериан и город тысячи
планет».
6. Материалы для педагогов (план учебного года, воспитательный час и другое).
7. Премьера фильма «Темная башня».
8. Рецепты консервации (икра из кабачков, салаты на зиму, лечо из перца).
9. Украинский экс-депутат Ирина Бережная (в связи с гибелью).
10. Лунное затмение в Казахстане.
Топ-4 спортивных событий, которыми казахстанцы интересовались в августе
1. Поединок Флойда Мейвезера и Конора МакГрегора.
2. Национальные футбольные чемпионаты (больше всего искали чемпионаты Англии, Франции, Германии и Италии).
3. Континентальная хоккейная лига (искали турнирную таблицу, расписание матчей).
4. 4. Танковый биатлон – 2017.
Яндекс подчеркивает, что речь идет не о самых популярных запросах к Яндексу из Казахстана вообще (этот список почти не меняется даже из года в год), а о темах, которые внезапно стали особенно много искать, на которые стали задавать много разных запросов. Именно такие темы лучше всего отражают, чем пользователи интернета живут прямо сейчас, чем больше всего интересуются и о чем беспокоятся.
https://forbes.kz/stats/chto_kazahstantsyi_iskali_v_internete_v_avguste
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: КЕДЫ от 06.09.2017 00:42:39
странно, что в списке нет ... ну вы поняли меня
странно, что в списке нет ... ну вы поняли меня