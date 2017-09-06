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Что казахстанцы искали в интернете в августе
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едридмадрид 05 Сентября 2017 в 19:42:42
августе пользователи активно интересовались результатами конкурса образовательных грантов в Казахстане, а также сайтами, где их можно посмотреть. Еще готовились к началу учебного года, поэтому искали учебные планы, занимались консервацией и узнавали о премьерах фильмов, сообщили в Яндексе.

Топ-10 тем, которые сильнее всего выросли в поиске Яндекса в августе

1.       «Игра престолов», 7 серия 7 сезона.

2.       Результаты конкурса образовательных грантов
в Казахстане.

3.       Актриса Вера Глаголева (в связи со смертью).

4.       Премьера фильма «Телохранитель киллера».

5.       Премьера фильма «Валериан и город тысячи
планет».

6.       Материалы для педагогов (план учебного года, воспитательный час и другое).

7.       Премьера фильма «Темная башня».

8.       Рецепты консервации (икра из кабачков, салаты на зиму, лечо из перца).

9.       Украинский экс-депутат Ирина Бережная (в связи с гибелью).

10.   Лунное затмение в Казахстане.

Топ-4 спортивных событий, которыми казахстанцы интересовались в августе

1.       Поединок Флойда Мейвезера и Конора МакГрегора.

2.       Национальные футбольные чемпионаты (больше всего искали чемпионаты Англии, Франции, Германии и Италии).

3.       Континентальная хоккейная лига (искали турнирную таблицу, расписание матчей).

4.       4. Танковый биатлон – 2017.

Яндекс подчеркивает, что речь идет не о самых популярных запросах к Яндексу из Казахстана вообще (этот список почти не меняется даже из года в год), а о темах, которые внезапно стали особенно много искать, на которые стали задавать много разных запросов. Именно такие темы лучше всего отражают, чем пользователи интернета живут прямо сейчас, чем больше всего интересуются и о чем беспокоятся.

https://forbes.kz/stats/chto_kazahstantsyi_iskali_v_internete_v_avguste
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dior 05.09.2017 в 23:56:54   # 629211
Я по ходу не Казахстанец. Я ничего из списка не искал
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  КЕДЫ 06.09.2017 в 00:42:39   # 629226
странно, что в списке нет ... ну вы поняли меня
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  Pole13 06.09.2017 в 01:23:23   # 629234
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  lado 06.09.2017 в 01:24:16   # 629235
А гугл не считали?
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