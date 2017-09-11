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IT
Константин Семин. Специальный репортаж. Фермерский рынок.
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danilov 11 Сентября 2017 в 10:50:03
Почему биткоин дорожает? Смогут ли виртуальные монеты стать основой реальной экономики? И действительно ли это легкие деньги?

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 11.09.2017 в 11:27:08   # 630158
по сути дела получается единая валюта, сша явно будут против.
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