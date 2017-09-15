Доходы от операций с криптовалютами предложили обложить налогом в Казахстане

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Гость 16 Сентября 2017 в 14:44:13
Он отметил, что в данный момент криптовалюты в Казахстане никак не регулируются. "Основной вопрос заключается в защите прав населения. Большинство стран мира признали, что применение криптовалют связано с большими рисками. Нет никаких гарантий возврата денежных средств. До сих пор непонятно, что такое криптовалюта: это форма денег, товар или ценная бумага или не то и не другое. Также сейчас большой пробел в налоговом регулировании, какие налоги нужно платить с прироста стоимости криптовалют - это тоже никак не регулируется", - говорит депутат.
Tengrinews.kz
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